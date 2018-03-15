EkonomiTezgaha sığmadı ilgi odağı oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tezgaha sığmayan Orkinos ilgi odağı oldu

Tezgaha sığmadı ilgi odağı oldu

Akdeniz’de avlanıp Trabzon’da satışa çıkartılan orkinos tezgaha sığmadı. Diğer balık çeşitleri Orkinosun yanında çok küçük kalırken, işletme sahipleri 40 kilogram ağırlığındaki Orkinosu parçalayarak kilo halinde satacağını belirtti.

Haber MerkeziIHA
Tezgaha sığmadı ilgi odağı oldu
Tezgaha sığmadı ilgi odağı oldu

İşletme sahiplerinden Ahmet Gürsoy, balığı görenlerin özellikle ismi ve nerede avlandığını sorduklarını söyledi.

Gürsoy, “Tezgahımızdaki orkinosun büyüklüğü diğer balık çeşitlerini gölgede bıraktı. Bu büyük balığı görenler genelde bize nerede avlandığını ve isminin ne olduğunu soruyorlar.

Bazıları bu balığı tanırken bazıları da hayatlarında hiç görmediklerini söylüyorlar. Tezgahımızdaki Orkinos Akdeniz sularında avlandı. Bizde mezat sayesinde balığı satın alarak tezgahımızda sergiledik. Orkinosu parçalayarak kilo işi satmayı düşünüyoruz. Kırmızı ete sahip olan Orkinosun, ızgara, kızartmasının yanı sıra, sote, kavurma ve şiş yapılarak tüketilebilir. Kilosunu 40 TL’den satmayı düşünülyoruz” diye konuştu.

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