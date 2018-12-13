Ekonomi Tezgahın gözdesi çinekop
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tezgahın gözdesi çinekop

Havaların soğumasıyla balıkçıların ağlarına bol miktarda takılmaya başlayan çinekop vatandaşların ilk tercihi oldu.

AA
Palamut sezonunun sona ermesiyle çinekop avı yoğunlaştı.
Palamut sezonunun sona ermesiyle çinekop avı yoğunlaştı.

Marmara'da avlanan balıkçıların ağlarına takılan ve tezgahlarda kilogramı 35 liraya alıcı bulan çinekop, vatandaşların en çok tercih ettiği balık türleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, sezonun palamutla başladığını ve şimdi balıkçıların ağlarına çinekop ile hamsinin takıldığını söyledi.

Pehlivanoğlu, vatandaşların daha çok mevsim balıklarını tercih ettiğini belirterek, "Palamut sezonunun sona ermesiyle çinekop bol miktarda avlanıyor. Marmara'ya çıkan balıkçılarımız bugünlerde kıyıya çinekop ve hamsiyle dönüyor. Vatandaşlarımız tarafından en çok tercih edilen balık çinekop oluyor. Tezgahlarda herkesin cebine uygun fiyatlarda balık mevcut. Sarıkanat'ta tezgahlarda yerini almaya başladı" dedi.

  • Kentte 25 yıldır balıkçılık yapan Bekir Erol da havaların soğumasıyla balıkların daha da lezzetli hale geldiğini aktardı.

Erol, balık çeşitlerinin artmasını ümit ettiklerini ifade ederek, "Bu sene sezon çok güzel bereketli başladı. Şu anda biraz durgunluk olsa da yine balık var. Tezgahta her damak tadına hitap eden balık mevcut. Şu anda tezgahta en çok tercih edilen balık çinekop ve hamsi. Vatandaşlar en çok bu balıkları tercih ediyor. Bu balıklar karı yediği için şu anda çok lezzetli. Havaların soğumasıyla balık lezzetleniyor. Balık fiyatları normal herkesin bütçesine uygun fiyatta balık var" diye konuştu.

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