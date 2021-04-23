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Ekonomi Thodex şikayetleri bir haftada yüzde bin 161 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Thodex şikayetleri bir haftada yüzde bin 161 arttı

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktı. 391 bin mağdurun işlem yapamadığı platform son bir haftada yüzde 2 bin 895 ziyaret artış oranıyla 370 bin kez görüntülendi. Bir önceki haftayla kıyaslandığında şikayet artış oranı 14-20 Nisan haftasında yüzde bin 161’e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Thodex şikayetleri bir haftada yüzde bin 161 arttı
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İşlemlerin kapatıldığı ve kullanıcı şikayetleri nedeniyle savcılığın soruşturma başlattığı kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçtı. Platformda yatırımı bulunan 400 bine yakın kullanıcının endişeli bekleyişiyse devam ediyor.


Şikayetvar'ın Türkiye'de en fazla merak edilen markaları sıraladığı Trend 100 listesine göre Thodex, son bir haftada yüzde 2 bin 895 ziyaret artış oranıyla 370 bin kez görüntülendi. Bir önceki haftayla kıyaslandığında şikayet artış oranı 14-20 Nisan haftasında yüzde bin 161’e yükseldi.
Yatırımcılardan gelen şikayetlerin bazıları şöyle sıralandı:
“Thodex borsasına giriş yapılamıyor paramız içeride kaldı mağdur olduk. Gerekli açıklamada yok. Anlaşma için kapandı diyor, bakımda diyor tutarsızlıklar var açıklama bekliyoruz mağduruz. Devletten ya da yetkililerden açıklama bekliyoruz. Açılsın artık şu site paramızı çekelim.”

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MAĞDUR OLDUK

“Thodex ne zaman açılacak çok mağdur olduk. Tüm varlığımızı bir gecede aldı götürdü yıllardır üyeyim güvendik güvenimiz sarsılıyor haberleri izledikçe. Bir umut verici bir açıklamada yapılmadı nereye kadar ne zamana kadar böyle devam edecek. Ortaklık var anlaşma var diye açıklama yaptı ama kiminle onu da bilmiyoruz.”


“Thodex CEO'su neden bir açıklama yapmıyor. Bu kadar insanı neden mağdur ediyorlar, 4-5 gün bakım nedir ya dalga mı geçiyorsunuz bu kadar insanla millet gece gündüz uyumayıp yatırım yapıyor 5 günde ne kadar zarara soktunuz bizi.”

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HESABIMA ERİŞEMİYORUM

“Thodex erişimi kısıtladı plansız bakım süresi koydu... Ofislerinde çalışan kalmadığı telefonlara ulaşım olmadığı söz konusudur... Hesabıma erişemiyorum. İnternette battı kaçtı gibi bilgiler dolaşıyor... Gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Lütfen sesimiz olun.”

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BİRAZ İNSAF

“Lütfen bir yetkili çıksın ve bu saçmalıklar ile ilgili elle tutulur bir açıklama yapıp acilen siteyi kullanıma açsın. Bu kadar mağdur insanda huzur bırakmadınız. Eğer birazcık Allah'tan korkunuz var ise bunca insanın hakkına daha fazla girmezsiniz. Biraz insaf...”

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MASAK'tan Thodex'in hesaplarına bloke

BÜTÜN BİRİKİMİM YOK MU OLACAK?

“Mail atıyorum,Twitter’dan yazıyorum cevap yok. Bütün birikimim yok mu olacak? CEO yurt dışına mı kaçtı? Kaçmadıysa neden canlı açıklama yapmıyor? Delirmek üzereyim resmen. Biz şu an dağılmış durumdayız.”

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YEMEDEN İÇMEDEN KESİLDİM

“Allah'tan reva mı 1 yıldır çalışmıyorum. Varımı yoğumu Thodex firmasına güvendim yatırdım. Şu an ailemin haberi yok. Tek maksadım biraz para kazanıp ailemi rahat ettirmekti. Şu garibana çok mu gördünüz? 24 saattir yemeden içmeden kesildim. Durumum hiç iyi değil. Psikolojim altüst oldu. Bir ocağın dönmesine sebep olmak üzeresiniz. Lütfen yardımcı olun yalvarıyorum.”

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ÇOK YUVA YIKILACAK

“Thodex neden CEO çıkıp açıklama yapma gereği duymuyor? Çoğu insan çoluk çocuğun rızkını yatırdı buraya. Bu yapılanları insanlar hak etmiyor bu insanlara bunu mu layık giriyorsunuz? Çoğu insan psikolojisi bozuldu belki çok yuva yıkılacak lütfen mantıklı cevap verin.”

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YATIRIMCILARIN PARALARINA ÇÖKÜLDÜ

“Thodex resmen yatırımcılarının paralarına çöktü. Önce bakım yapılıyor diye açıklama yaptılar sonra devredilecekdeyip önceden bilgi verilmeden siteyi kapattılar. Yıllardır yaptığımız birikimler çöp oldu. Sahibinin yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.

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