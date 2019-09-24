Ekonomi Thomas Cookun iflası sonrası İngiliz turistlerin bir kısmı charter seferiyle Manchestera götürüldü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Thomas Cook'un iflası sonrası İngiliz turistlerin bir kısmı charter seferiyle Manchester'a götürüldü

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının yankıları sürüyor. Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan İngiliz turistlerin bir kısmı, charter seferiyle Manchester Havalimanı'na hareket etti.



Yolculardan Frank johnse, "Her şey güzeldi, organizasyon da çok iyiydi. Tam olarak neden böyle oldu anlayamadık. Ama Bodrum'a önümüzdeki yıl yine geleceğim"açıklamasında bulunurken, Gillian O'Neill, "Türkiye'ye bir haftalığına geldim. Tatilim bitmişti. Türkiye'de olmaktan çok mutluydum ve çok güzeldi. Şirketin iflas etmesi çok kötü oldu" dedi.

Haber Merkezi AA
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından bazı İngiliz turistler ülkelerine geri döndü.
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından bazı İngiliz turistler ülkelerine geri döndü.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı, charter seferiyle Manchester'a götürüldü.

AA
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen 1050 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

  • Pasaport işlemleri tamamlanan turistler, daha sonra Manchester Havalimanı'na gidecek charter hava yolu şirketine ait uçağa yönlendirildi.

"Türkiye'den çok memnun kaldık"

Yolculardan Frank Johnse, yaptığı açıklamada, Türkiye'den çok memnun kaldığını söyledi.

Hizmeti çok beğendiğini ifade eden Johnse, "Her şey güzeldi, organizasyon da çok iyiydi. Tam olarak neden böyle oldu, anlayamadık. Ama Bodrum'a önümüzdeki yıl yine geleceğim." diye konuştu.

Yolculardan Gillian O'Neill de ilçede bir hafta tatil yaptığını belirterek şunları söyledi:

Türkiye'ye bir haftalığına geldim. Tatilim bitmişti. Türkiye'de olmaktan çok mutluydum ve çok güzeldi. Şirketin iflas etmesi çok kötü oldu.

Reuters
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, şirketin ticari faaliyetlerine son verdiği açıklanmıştı.

Söz konusu gelişmenin ardından, İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından Türkiye'nin de aralarında yer aldığı ülkelerde Thomas Cook rezervasyonuyla tatil yapan 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

Reuters
Antalya’da bulunan Thomas Cook misafirlerinden bin 50 turist, 5 uçakla ülkelerine gönderildi.

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