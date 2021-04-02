THY artan günlük ortalama uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 31 Mart tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
THY'yi Air France takip etti
Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 406 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 366 uçuşla Lutfhansa, 4. sırasında 318 uçuşla Wideore, 5. sırasında 286 uçuşla DHL Express, 6. sırasında ise 286 uçuşla Pegasus Havayolları yer aldı.
670'den 755'e yükseldi
Türk Hava Yolları 15-21 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 670 uçuşla yine Avrupa’nın zirvesinde yer almıştı.