Ekonomi THY artan günlük ortalama uçuş sayısıyla Avrupanın zirvesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY artan günlük ortalama uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde

Türk Hava Yolları'nın günlük ortalama uçuş sayısı her geçen hafta artıyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın raporuna göre, THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu. Bu sayı bir önceki raporda günlük ortalama 670 uçuş olarak kaydedilmişti.

Haber Merkezi AA
THY artan günlük ortalama uçuş sayısıyla Avrupanın zirvesinde
THY

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 31 Mart tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

THY'yi Air France takip etti

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 406 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 366 uçuşla Lutfhansa, 4. sırasında 318 uçuşla Wideore, 5. sırasında 286 uçuşla DHL Express, 6. sırasında ise 286 uçuşla Pegasus Havayolları yer aldı.

670'den 755'e yükseldi

Türk Hava Yolları 15-21 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 670 uçuşla yine Avrupa’nın zirvesinde yer almıştı.

THY günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde
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THY günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde

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