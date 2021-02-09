THY Avrupa'nın zirvesinde: Günlük 588 uçuşla hala lider

EUROCONTROL'un 1-7 Şubat'a ait uçuş trafiği raporuna göre, THY, günlük ortalama 588 uçuşla Avrupalı rakiplerini bu hafta da geride bıraktı. Air France ise günlük 381 uçuşla 2. sırada yer aldı.

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Raporda, 1-7 Şubat haftasında günlük 8 bin 752 uçuşun yapıldığı, bu seferlerin 2019'un aynı dönemine göre yüzde 33,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

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Dönem itibarıyla en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketinin THY olduğu aktarılan raporda, aynı dönemde dördüncü sırada yer alan Pegasus'un ise 262 sefer yaptığı belirtildi.

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