Ekonomi THY Avrupanın zirvesinde Günlük 588 uçuşla hala lider
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY Avrupa'nın zirvesinde: Günlük 588 uçuşla hala lider

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY), şubatın ilk haftasında günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

EUROCONTROL'un 1-7 Şubat'a ait uçuş trafiği raporuna göre, THY, günlük ortalama 588 uçuşla Avrupalı rakiplerini bu hafta da geride bıraktı. Air France ise günlük 381 uçuşla 2. sırada yer aldı.

Avrupa’nın en iyisi THY Cargo
TEKNOLOJİ
Avrupa’nın en iyisi THY Cargo

Raporda, 1-7 Şubat haftasında günlük 8 bin 752 uçuşun yapıldığı, bu seferlerin 2019'un aynı dönemine göre yüzde 33,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

THY salgına rağmen kargoda pazar payını büyüttü
EKONOMİ
THY salgına rağmen kargoda pazar payını büyüttü

Dönem itibarıyla en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketinin THY olduğu aktarılan raporda, aynı dönemde dördüncü sırada yer alan Pegasus'un ise 262 sefer yaptığı belirtildi.

THY zirveye uçuyor: Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi oldu
EKONOMİ
THY zirveye uçuyor: Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi oldu

THY yol haritasını çizdi: Dış hatlar kademeli olarak açılacak
EKONOMİ
THY yol haritasını çizdi: Dış hatlar kademeli olarak açılacak

Türk Hava Yolları ilk kez Ermenistan hava sahasını kullanarak uçuş gerçekleştirdi
DÜNYA
Türk Hava Yolları ilk kez Ermenistan hava sahasını kullanarak uçuş gerçekleştirdi

THY haziranda Avrupa’nın en iyisi: Yeni dönemde hijyen konuşacak
EKONOMİ
THY haziranda Avrupa’nın en iyisi: Yeni dönemde hijyen konuşacak
Abone Ol Google News
İsmi Toprak olacak

İsmi 'Toprak' olacak

​Türkiye'nin konuştuğu cinayette tüyler ürperten detay.
Açık alandasatılamayacak

Açık alanda
satılamayacak

​Meyve sebzede yeni düzenleme yolda.
Türkiye’den Rusya’ya ilk ihracat treni hedefe ulaştı

Katlanabilir<br>iPhone yolda

Katlanabilir
iPhone yolda

​Yeni detaylar ortaya çıktı.

İbn-i Sina<br>koronaya umut oldu

İbn-i Sina
koronaya umut oldu

'​İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu'
Kiralar<br>yarıya indirilebilir

Kiralar
yarıya indirilebilir

​Zordaki esnaf için emsal karar çıktı.
'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

​Tabela ve demir çit engelleyemedi sac bariyer kuruldu.

Otomobil fiyatına satıyor

Otomobil fiyatına satıyor

"​Manevi değerleri çok yüksek."

​MHP lideri partisinin grup toplantısında hitap ediyor.
İbn-i Sina'nın ilacı Türk doktorlarına ilham verdi koronaya umut oldu: İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu
Hayat

İbn-i Sina'nın ilacı Türk doktorlarına ilham verdi koronaya umut oldu: İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu

İbni-i Sina'nın ilacı olarak bilinen ve yabani çiğdemden elde edilen ‘kolşisin’in, Kovid-19’un organlara saldırısını durdurduğu belirlendi. Türk uzmanlar Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş, İbn-i Sina’dan esinlenerek kolsişini kalp hastalarında kullandıklarını, başarılı sonuç alındığını, daha sonra dünyada ilgi gördüğünü söylediler. Doç. Dr. Emine Küçükateş,''İtalya’da kovid çok ağır seyrederken, 140 hastada mortaliteyi sıfırlamışlar. Yani kolşisin kullanılan grupta ölüm oranı hiç olmamış'' ifadelerini kullandı.
İmza törenine Mustafa Muhammed'in sözleri damga vurdu
Spor

İmza törenine Mustafa Muhammed'in sözleri damga vurdu

Galatasaray Kulübü, devre arasında kadrosunda kattığı 5 futbolcu için basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasına 'besmele' çekerek başlayan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir" dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu' açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu' açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis araçlarının tekmelendiği ve taşlandığı Boğaziçi eylemleriyle ilgili "şiddet olayı yaşanmadı" söylemini yineledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.