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THY Genel Müdürü Ekşi: Bugün 25 binin üzerinde yolcu taşıyacağız

THY Genel Müdürü Ekşi: Bugün 25 binin üzerinde yolcu taşıyacağız

Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşların 1 Haziran'dan itibaren iç hatlarda kademeli olarak başlatılmasına ilişkin "Bugün itibariyle seferlerimizin (iç hat) yüzde 30'unu başlatmış bulunmaktayız. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara olmak üzere 250'ye yakın sefer yapıyoruz. 25 binin üzerinde yolcu taşıyacağız. Doluluk oranları da yüzde 80 civarında" dedi.

Haber Merkezi DHA
Uçuşlar 1 Haziran'dan itibaren iç hatlarda kademeli olarak başlatıldı.
Uçuşlar 1 Haziran'dan itibaren iç hatlarda kademeli olarak başlatıldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeniden uçuşlara başlanan İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına uçuşlarla ilgili açıklama yapan Ekşi, Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadedele başarı gösterdiğini ve dünyada parmakla gösterilen bir ülke olduğunu söyledi.

  • Bilal Ekşi, koronavirüs salgınının havacılık sektörünün muazzam derece etkilediğini kaydederek, "Havacılık tamamen durmuştu. Uçuşları yapamıyorduk. Muhakkak bu talebin daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

"BUGÜN 250'YE YAKIN SEFER YAPIYORUZ"

Uçuşların iç hatlarda yeniden başlamasıyla ilgili bilgi veren Bilal Ekşi, "Ayın (Haziran) 1'i itibariyle iç hatlarda beş şehirde, tabiri caizse ön deneme seferlerine başladık. Bugün itibariyle seferlerimizin (iç hat) yüzde 30'unu başlatmış bulunmaktayız. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara olmak üzere 250'ye yakın sefer yapıyoruz. 25 binin üzerinde yolcu taşıyacağız. Doluluk oranları da yüzde 80 civarında. Oldukça iyi bir rakam." diye konuştu.

DHA
Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklama yaptı.

YOLCULARA UYARI

  • Bilal Ekşi, normalleşme süreci uçuşlarında yolculara da önemli uyarılarda bulundu. Ekşi, "Özellikle yolcularımız mesafeye uymalı. Maskenin muhakkak suretle takılması, el hijyenine dikkat etmelerini rica ediyorum. Eğer bunları beraber yaparsak, kurallara uyarsak bu mücadelerden zaferle çıkarız" dedi.

DIŞ HAT UÇUŞLARI

Dış hat uçuşlarının ne zaman başlayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bilal Ekşi, Türkiye'den yurt dışına yapılacak uçuşlarda iki ülkenin havacılık otoritesinin izninin gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin uçuşlara izin vermesi gerekiyor. Bu da yetmiyor, 'siz' hangi ülkeye uçacaksanız o ülkenin size izin vermesi gerekiyor. Bu iki izin bir araya gelince ancak uçuş olabiliyor. Türkiye'den yurt dışına olan izinlerin inşallah çok kısa sürede çıkacağına inanıyoruz"

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