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Ekonomi

THY 'ihracat şampiyonu' oldu: Kanatlarımızda büyük bir gurur taşıyoruz

Türk Hava Yolları (THY), 2022 yılında gerçekleştirmiş olduğu 15 milyar 769 milyon dolarlık ihracat ile 'İhracat Şampiyonu' ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ''Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırırken, kanatlarımızda da büyük bir gurur ve sorumluluk taşıyoruz. Bizler de bu sorumlulukla ülkemizin gelecek hedeflerine en hızlı şekilde ulaşması için çalışıyor ve her geçen yıl ekonomimize yaptığımız katkıyı artırıyoruz'' ifadelerini kullandı.

12:26 . 18/06/2023 Pazar
DHA
Türkiye’nin son 20 yılda mal ihracatını 6 kat; hizmet ihracatını ise 5 kat artırdığı belirtildi.

Türkiye’nin son 20 yılda mal ihracatını 6 kat; hizmet ihracatını ise 5 kat artırdığı belirtildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nin İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiği belirtildi. Törende THY'nin  15 milyar 769 milyon dolarlık ihracat ile 'İhracat Şampiyonu' ödülüne layık görüldüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödülü THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’a takdim ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ödül töreninde konuşan Ahmet Bolat'ın sözlerine de yer verildi. Bolat, "Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırırken, kanatlarımızda da büyük bir gurur ve sorumluluk taşıyoruz. Bizler de bu sorumlulukla ülkemizin gelecek hedeflerine en hızlı şekilde ulaşması için çalışıyor ve her geçen yıl ekonomimize yaptığımız katkıyı artırıyoruz. Küresel taşıyıcı olarak, 2022 yılını sektörümüzün gıpta ile baktığı bir performans ile tamamlamıştık. Bugün bu başarının ödülünü alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'dünyanın ilk beş havayolundan biri olma' hedefine doğru kanat açmaya, yükselmeye ve bu vizyona katkı sağlamaya devam edeceğiz"  dedi.


Yüzde 70 artışla 15 milyar 769 milyar dolar oldu


Ayrıca açıklamada küresel havacılık sektöründe yükselişini hız kesmeden sürdüren ve Türkiye ekonomisine ciddi ölçüde katkı sunan THY'nin, 2021 yılında 9 milyar 385 milyon dolar olan hizmet ihracatını, 2022 yılında yüzde 70 artırarak 15 milyar 769 milyon dolara yükselttiği vurgulandı. Bayrak taşıyıcının, 'İhracat Şampiyonu' unvanıyla sektörün hedef çıtasını yükseltirken; ülkeye sağladığı döviz girdisi ile yeni yatırımların önünü açtığı ifade edildi.


Öte yandan TİM tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye’nin son 20 yılda mal ihracatını 6 kat; hizmet ihracatını ise 5 kat artırdığı belirtilerek, "Araştırmada ihracatın gelişiminin ne denli ivme kaydettiğinin de gözler önüne seriyor" ifadelerine yer verildi.



#THY
#ihracat
#Türkiye İhracatçılar Meclisi
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