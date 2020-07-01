Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi THY, İtalya uçuşlarına bugün yeniden başladı İlk uçuş gerçekleşti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY, İtalya uçuşlarına bugün yeniden başladı: İlk uçuş gerçekleşti

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verdiği İtalya'ya tarifeli seferlerine bugün Roma ve Milano'dan yeniden başladı.

Haber Merkezi AA
THY yeni rotalarını duyurdu.
THY yeni rotalarını duyurdu.

Avrupa’da Kovid-19’dan ilk ve en ciddi şekilde etkilenen İtalya’ya yönelik uçuşlarını 29 Şubat’ta askıya alan THY, 4 ay aradan sonra bugün seferlerini yeniden faaliyete geçirdi.

  • THY, bu sabah itibarıyla Roma-İstanbul (TK 1862) ve Milano-İstanbul (TK 1874) tarifeli seferlerini uzun bir aradan sonra ilk kez icra etti.

Roma'dan yapılan ilk uçuşta 105 yolcu yer alırken, yolcular arasında bir de evcil kedi olması dikkati çekti. Milano seferi ise 138 yolcu ile yapıldı.

THY duyurdu: Koronavirüs nedeniyle İran'a durdurulan seferler 16 Temmuz'da başlıyor
EKONOMİ
THY duyurdu: Koronavirüs nedeniyle İran'a durdurulan seferler 16 Temmuz'da başlıyor

THY, Kovid-19 salgınının şubat ayı sonlarında İtalya'da hızla yayılması sebebiyle bu ülkeye son tarifeli seferini 29 Şubat'ta gerçekleştirmişti. THY, 24 Mart'ta ve 24 Nisan'da ise bu ülkedeki öğrenci ve geçici süreyle gelen vatandaşların yurda dönmesi için Roma ve Milano'dan 3 özel sefer düzenlemişti.

THY'nin bugün itibarıyla başlattığı seferlerden bu aşamada İtalya'da oturum izni bulunanlar, sağlık ve iş gibi acil durum sebebiyle seyahat etmesi gerekenler ve İtalyan vatandaşları yararlanabilecek.

THY gökyüzüne ay yıldız çizdi
OYNAT 00:00
THY gökyüzüne ay yıldız çizdi
Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir uçuş düzenledi. Yolcu uçağı gökyüzünde ay yıldız çizdi.


AB'nin Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması sürüyor

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

AB dün açıkladığı karara göre, AB ülkelerine yakın Kovid-19 verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’a bugünden itibaren sınırlarını açtı.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise AB, seyahat kısıtlamaları uygulamaya devam edecek.

AB hangi ülkelere sınırlarını açıp açmayacağına ise ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir yapacağı güncelleme ile karar verecek.

Türk işçiler özel izinle Malta'ya gitti; 14 gün karantinada kalacaklar
EKONOMİ
Türk işçiler özel izinle Malta'ya gitti; 14 gün karantinada kalacaklar

ABD'den tarifeli uçuşların ilk yolcuları geldi
GÜNDEM
ABD'den tarifeli uçuşların ilk yolcuları geldi

THY, haziran ayına ilişkin iç ve dış hatta yeni uçuş planını duyurdu
EKONOMİ
THY, haziran ayına ilişkin iç ve dış hatta yeni uçuş planını duyurdu
Abone Ol Google News
Avrupada vardıTürkiyenin de olacak

Avrupa'da vardı
Türkiye'nin de olacak

​İşte sosyal medya trollerini üzecek halkı koruyacak o düzenleme.
Kanser mi yapıyor?

Kanser mi yapıyor?

Kullanan yüzbinlerce kişi şirkete dava açtı.
Fransa Doğu Akdenizdeki Sea Guardian Operasyonundan çekildiğini NATOya bildirdi

Koronaya<br>dayanamadı

Koronaya
dayanamadı

​Alman otomotiv devinden kötü haber..
Kritik zirve başladı

Kritik zirve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani Suriye'yi görüşüyor.

Bu ne<br>hal başkan

Bu ne
hal başkan

​Vatandaşı toplayıp yemek dağıttı, pandemiye davetiye çıkardı.
Küçükçekmece<br>Gölü ölüyor

Küçükçekmece
Gölü ölüyor

​Eskiden kuş cennetiydi şimdi balıkların mezarı oldu.

​Erdoğan'dan Berat Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya sert tepki.

​Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler.

​Roketsan'ın yeni hava avcısı Sungur envantere giriyor.

Çöküş: 135 milyon TL

Çöküş: 135 milyon TL

​F.Bahçe, sportif başarı gelmeyince ekonomik olarak da zora girdi.

​Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, teknede toplam 55 göçmen olduğu tahmin ediliyor.

Hedef artık çocuklar: İsviçre'deki okul ilk adımdı...
Devler onu istiyor

Devler onu istiyor

​F.Bahçe'nin istediği genç yeteneğe başka talipler var.

​Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor...
Samsunspor şampiyon oldu mu? Samsun'da iki sevinç birden
Spor

Samsunspor şampiyon oldu mu? Samsun'da iki sevinç birden

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasını kararlaştırdı. Bu kararın ardından liglerin nasıl tescilleneceği merak konusu oldu. TFF 2. Lig'de yer alan Samsunspor bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Manisa FK'nın 10 puan önünde yer alıyor. 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Samsunspor şampiyon oldu mu? Samsun'da iki sevinç birden yaşanıyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden TFF'ye teşekkür ederek, 'Şampiyon Samsunspor' ifadelerini kullandı.
İkranur Tirsi'nin olayında korkunç şüphe: Öldürüldü mü?
Gündem

İkranur Tirsi'nin olayında korkunç şüphe: Öldürüldü mü?

Tüm Türkiye'yi derinden üzen İkranur olayında yeni bir gelişme yaşandı. Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak.
Doç. Dr. Gökhan Özge: Telli maske, göz kuruluğunu engeller
Hayat

Doç. Dr. Gökhan Özge: Telli maske, göz kuruluğunu engeller

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özge, maskenin göz kuruluğuna neden olabileceğini belirterek, "Maskenin burun bölgesine iyi takılmayarak ve telinin burun kemiğine iyi oturtulmayarak havanın göze doğru gelmesiyle göz kuruluğu yapması aslında doğal bir sonuç. Maskelerin telli olması ve o telin burna çok iyi oturtularak havanın oradan göze doğru çıkmasının engellenmesi gerekmekte" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.