THY kargoyu indirimli taşıdı: İhracatta yüzde 23 artış sağlandı

Turkish Cargo uçağı
TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM ve THY arasında yapılan iş birliği ihracata pozitif yansıdı.
TİM ve THY arasında imzalanan protokol uyarınca Turkish Cargo, ihracatçılara 31 ülkede 40 kente ürünlerini yüzde 30'a varan indirimli fiyatla taşıma imkanı sundu. Protokolün yürürlükte kaldığı 4 ayda söz konusu lokasyonlara ihracatta yüzde 23 artış oldu.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalıştıklarını vurguladı.Gültepe, üretmek ve yeni pazarlar bulmak kadar hızlı ve güvenli lojistik hizmetinin de önem kazandığına dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Ticaret Bakanlığı'nın "Uzak Ülkeler Stratejisi"ni hatırlatan Gültepe, ihracatın ortalama mesafesini artırma hedeflerinde THY'nin her zaman ihracatçının yanında olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.
"Protokol ile 1,8 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi"
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise ihracat kampanyasının başarısına ilişkin olarak, şunları kaydetti:
Bolat, THY'nin ihracatçıların lojistik çözümlerinin önemli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Katma değeri yüksek olan bu önemli pazarda, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip markası olarak ihracatçılarımızın lojistik çözümlerinin önemli bir parçası oluyor, bu değerli misyonun bilinci ve motivasyonu ile müşteri odaklı hizmet kalitemizi her geçen gün geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.