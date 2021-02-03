Ekonomi THY Suudi Arabistana gitmek isteyen yolculara uyarıda bulundu Bugün 2100da girişler askıya alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY Suudi Arabistan'a gitmek isteyen yolculara uyarıda bulundu: Bugün 21:00'da girişler askıya alındı

Türk Hava Yolları'nın yaptığı açıklamada, "Türkiye, Arjantin, Endonezya, BAE, Almanya, ABD, İrlanda, İtalya, Pakistan, Brezilya, Portekiz, Birleşik Krallık, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre, Fransa, Lübnan, Mısır, Hindistan ve Japonya ülkelerinde son 14 gün içerisinde bulunmuş ve ilgili ülkelerden uçuş yapan yolcularımızın bugün 21.00 itibarıyla Suudi Arabistan'a girişleri askıya alınmıştır" denildi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türk Hava Yolları (THY), Suudi Arabistan'ın, bazı ülkelerde son 14 gün içerisinde bulunan yolcuların bugün saat 21.00'den itibaren Suudi Arabistan'a girişlerini askıya aldığını duyurdu.

  • THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın yeni karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye, Arjantin, Endonezya, BAE, Almanya, ABD, İrlanda, İtalya, Pakistan, Brezilya, Portekiz, Birleşik Krallık, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre, Fransa, Lübnan, Mısır, Hindistan ve Japonya'da son 14 gün içerisinde bulunmuş ve ilgili ülkelerden uçuş yapan yolcuların, bugün saat 21.00 itibarıyla Suudi Arabistan'a girişlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Son 14 gün içerisinde bu ülkelerden birinde bulunan Suudi Arabistan vatandaşları, diplomatlar, sağlık çalışanları ve aile üyeleri söz konusu uygulamadan muaf olup Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kurallar çerçevesinde ülkeye kabul edilecektir" denildi.

Türk Hava Yolları'ndan İsrail uçuşları ile ilgili karar
KORONAVİRÜS
Türk Hava Yolları'ndan İsrail uçuşları ile ilgili karar
Abone Ol Google News
Gören hayretler içinde bakıyor

Gören hayretler içinde bakıyor

Tüm köy üzerine titriyor...
Tehlikeli yoldan ölümüne geçiş

Tehlikeli yoldan ölümüne geçiş

Arnavutköy'deki yolda ne üst, ne yaya geçidi, ne de trafik ışığı var.
Tuncelide kışı zor şartlarda geçiren besicilerin kuzu sevinci

Robotlar artık kendini şarj edecek

Robotlar artık kendini şarj edecek

​Uzak ve tehlikeli alanlarda insana ihtiyacı olmayacak.
76 kişi serbest bırakıldı

76 kişi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin açıklama.
Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​İzmir'deki 10 katlı binada yangın paniği.
Piyasalar merakla bekliyordu

Piyasalar merakla bekliyordu

​Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Rakibine <br>acımadı: 9-0

Rakibine
acımadı: 9-0

​​Manchester United, Southampton'ı farklı geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.