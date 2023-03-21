THY Teknik A.Ş. finansal sonuçlarını açıkladı: Şirket tarihinin en yükseği

Şirketin 2022 yılı performansı ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik. A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Havacılık sektörünün ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz kabiliyetlerimiz ve her geçen yıl daha da artırdığımız bakım kapasitemiz sayesinde yerli ve yabancı müşterilerimize kusursuz bir bakım-onarım hizmeti sunmaktayız. 2022 yılını, hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz, pandemi öncesi dönemde yakaladığımız büyüme seviyesini ve gelir rakamlarını aştığımız bir yıl olarak geride bıraktık. Aynı dönemi, 1,42 milyar dolar gelir ve 119 milyon dolar operasyonel kâr ile kapatarak, şirket tarihimizde büyük bir başarıya imza atmış olduk. Şirketimize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyor, gösterdikleri azim ve özveri için çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.