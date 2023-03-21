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Ekonomi

THY Teknik A.Ş. finansal sonuçlarını açıkladı: Şirket tarihinin en yükseği

Dünya çapında uçak bakım-onarım (MRO) sektöründe en önemli aktörlerden biri olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, geçtiğimiz yıla ait finansal raporlarını açıkladı. 2021 yılına oranla 2022'de yüzde 37'lik bir büyüme sağlayan THY, 2022 yılında 1,42 milyar dolarlık gelir elde etti. Pazar payını yüzde 1,9'a çıkaran şirket, tarihinin en yüksek büyüme oranına ve gelirine ulaştı.

10:09 . 21/03/2023 Salı
DHA
THY Teknik A.Ş. tarihinin en yükseğini yakaladı

THY Teknik A.Ş. tarihinin en yükseğini yakaladı

Yıl içerisinde, Boeing 787 Dreamliner ve Airbus A350 uçak tipleri özelinde ilk üs bakım operasyonlarını tamamlayan şirket, Boeing 777-300ER iniş takımları üzerindeki ilk bakım işlemini de aynı yıl içerisinde gerçekleştirdi. 2022 yılında bin 193 adet uçak parça numarasını kabiliyetine katan şirket, yetkinliklerini ve müşterilerine sunmakta olduğu hizmet yelpazesini genişletti.


Şirket tarihimizde büyük bir başarıya imza atmış olduk


Türk Hava Yolları Teknik. A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat

 Şirketin 2022 yılı performansı ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik. A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Havacılık sektörünün ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz kabiliyetlerimiz ve her geçen yıl daha da artırdığımız bakım kapasitemiz sayesinde yerli ve yabancı müşterilerimize kusursuz bir bakım-onarım hizmeti sunmaktayız. 2022 yılını, hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz, pandemi öncesi dönemde yakaladığımız büyüme seviyesini ve gelir rakamlarını aştığımız bir yıl olarak geride bıraktık. Aynı dönemi, 1,42 milyar dolar gelir ve 119 milyon dolar operasyonel kâr ile kapatarak, şirket tarihimizde büyük bir başarıya imza atmış olduk. Şirketimize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyor, gösterdikleri azim ve özveri için çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan birçok hava yolu kuruluşuna komponent ve uçak bakım hizmeti sunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 2022 yılında 649 uçağa üs bakım hizmeti sağladı, 221 iniş takımına ve 119.950 komponente bakım-onarım hizmeti sundu.


#THY
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#büyüme
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