THY üç büçuk ay sonra Endonezya seferlerine yeniden başladı: Hafta iki uçuş gerçekleşecek

Kovid-19 salgınından dolayı Endonezya'ya yönelik uçuşlarını 20 Mart'ta geçici süreyle askıya alan THY, üç buçuk ay sonra haftada iki uçuşla seferlerine tekrar başladı.

Cakarta-İstanbul (TK 56) tarifeli seferini sabah yerel saatle 10:05'de gerçekleştiren THY, Bali uçuşlarının ise ne zaman başlayacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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Bu arada Endonezya kuralları gereği uçak yolcularının, uçuş tarihinden önceki son 3 günde hızlı Kovid-19 tanı testi veya son 7 günde PCR testi yaptırmış olma zorunluluğu bulunuyor.

THY, salgın nedeniyle Endonezya'dan çıkamayan Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için 18 Haziran'da özel sefer düzenlemişti.

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