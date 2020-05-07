THY yol haritasını çizdi: Dış hatlar kademeli olarak açılacak

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgını sebebiyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durduran Türk Hava Yolları(THY), yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, haziran ayında tüm iç hat seferlerini başlatmayı düşünen THY, dış hat seferlerini de kademeli gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk kademede uçuşların yüzde 60’nın icra edileceği planlanıyor.

YURT DIŞI UÇUŞLARI HAZİRANDA BAŞLIYOR

Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.

UÇUŞLAR KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları temmuz ve ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli arttırılacak.

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UÇAKLAR KARGOYA ÇALIŞTI

Hayri Uğur

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sınırlardan geçişlerin sıkı denetimlere tabi tutulması nedeniyle birçok sektörde deniz ve hava yolu ile ihracatta artışların göze çarptığını dile getirdi. Geçtiğimiz yıl nisan ayında ihracatlarının yüzde 71’ini denizyolu ile, yüzde 28’ini kara yolu ile gerçekleştirdiklerini belirten Uğur, “Bu yılın nisanında ise deniz yolu ile olan ihracatımız bir miktar azalırken kara yolu ile ihracatımızın ise, toplam ihracatımızın yüzde 33’üne yükseldiğini görmekteyiz. Ancak burada esas dikkat çeken ise hava yolu ile ihracat rakamlarıdır. Hava yolu ile yaptığımız ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak toplam ihracatımızın yüzde 1’ine ulaşmış bulunmaktadır” diye konuştu.

İhracatçı lojistik destek bekliyor

Yıllardır büyük çabalar sonucu kazandıkları pazarları korumak için yoğun bir şekilde çaba gösterdiklerini söyleyen Hayri Uğur, özellikle hazır giyim ve konfeksiyon başta olmak üzere birçok sektör ve ürün için hızlı teslimatın büyük önem arz ettiğini vurguladı. Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Koronavirüs sonrası yeni normalde ülkemizin dünya pazarlarında eskisinden daha güçlü olarak yer alabilmesi, ürün ve hizmetleri en hızlı ve en uygun maliyetle bu pazarlara sunabilmesi ile mümkün olacaktır. Bu anlamda hava yolu lojistiği başta olmak üzere tüm lojistik maliyetlerin azaltılması için hükümetimizden ek destekler bekliyoruz.”