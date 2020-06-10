THY zirveyi bırakmadı: Yine Türkiye'nin en değerli markası oldu

Brand Finance, 2020 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” çalışmasını tamamladı. Listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY aldı. Bu şirketi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. Listede üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası alırken, Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 5’inci sıradan 4’üncü sıraya, Arçelik ise 1 milyar 273 milyon dolarla 8’inci sıradan 5’inci sıraya yükseldi. Marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak belirlenen Türk Telekom ise geçen yıla göre 2 sıra gerileyerek 6’ncı sıraya yerleşti. Türkiye’nin 100 markasının toplam değeri de 24,6 milyar dolar.

Listede 8 yeni marka var

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 8 yeni marka dahil oldu. Toplam marka değeri içinde sanayi sektörü markalarının payı yüzde 30, hizmet sektörü markalarının payı ise yüzde 70. Marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 42 ile Beşiktaş’ta oldu. Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine Türk kulüplerinden hiçbiri giremedi. Düşüşte Beşiktaş’ı yüzde 34,8 ile Koçtaş izledi. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, 100 markanın toplam değerinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 24 arttığını söyledi.