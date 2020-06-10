Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi THY zirveyi bırakmadı Yine Türkiyenin en değerli markası oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY zirveyi bırakmadı: Yine Türkiye'nin en değerli markası oldu

Türk Hava Yolları, 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin en değerli markası” oldu. Ziraat Bankası’nın ikinci olduğu araştırmaya göre; 100 Türk markasının toplam değeri de 24,6 milyar dolar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Brand Finance, 2020 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” çalışmasını tamamladı. Listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY aldı. Bu şirketi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. Listede üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası alırken, Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 5’inci sıradan 4’üncü sıraya, Arçelik ise 1 milyar 273 milyon dolarla 8’inci sıradan 5’inci sıraya yükseldi. Marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak belirlenen Türk Telekom ise geçen yıla göre 2 sıra gerileyerek 6’ncı sıraya yerleşti. Türkiye’nin 100 markasının toplam değeri de 24,6 milyar dolar.

Listede 8 yeni marka var

  • Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 8 yeni marka dahil oldu. Toplam marka değeri içinde sanayi sektörü markalarının payı yüzde 30, hizmet sektörü markalarının payı ise yüzde 70. Marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 42 ile Beşiktaş’ta oldu. Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine Türk kulüplerinden hiçbiri giremedi. Düşüşte Beşiktaş’ı yüzde 34,8 ile Koçtaş izledi. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, 100 markanın toplam değerinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 24 arttığını söyledi.

THY iç hat bilet satışlarına ara verdi
KORONAVİRÜS
THY iç hat bilet satışlarına ara verdi
Abone Ol Google News
Milletimiz Ayasofya açılsın diyor

Milletimiz Ayasofya açılsın diyor

​Tüm Türkiye Danıştay'ın kararını bekliyor.
Üç kayyum şehrine yeni vali

Üç kayyum şehrine yeni vali

​Siirt, Diyarbakır ve Mardin'e yeni vali atamaları yapıldı.
Yak yıkyağmala zihniyeti

Yak yık
yağmala zihniyeti

​İşte sözde medeni Batı'nın yakıp yıktığı Osmanlı eserleri!
Birçok ilin<br>valisi değişti

Birçok ilin
valisi değişti

​Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tek kadın vali

Tek kadın vali

Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Nevşehir Valisi olarak atandı.
BAE Hafter'i<br>böyle eğitmiş

BAE Hafter'i
böyle eğitmiş

​Görüntüler Türk SİHA'larından bazılarını BAE'nin düşürdüğünü kanıtlıyor.
Rusya ateşkesi<br>çöpe atıyor

Rusya ateşkesi
çöpe atıyor

Rusya sivilleri öldürürken ​tekrar bölgeye asker yığmaya başladı.
Şehitlerimize veda

Şehitlerimize veda

​PKK'lı hainlerin saldırısı sonrasında şehit olan işçilerimiz son yolculuğuna uğurlandı.
On sekiz ile<br>şehir hastanesi

On sekiz ile
şehir hastanesi

​Planlamalar sonunda inşa sürecine başlanacak.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Yüz doksan<br>bir havacıya gözaltı

Yüz doksan
bir havacıya gözaltı

​Üç sınavda toplam bin yetmiş dokuz FETÖ'cü sızmış.
Sağlık turizmine<br>deniz yolu açıldı

Sağlık turizmine
deniz yolu açıldı

​Mersin ve Sakarya'dan giriş yapacaklar.
Turistler şifa<br>için gelecek

Turistler şifa
için gelecek

​Avrupalılar hem tatil yapacak hem de tedavi olacak.
ABD'de askeri<br>vesayet mi

ABD'de askeri
vesayet mi

​Trump karşıtı muhalefete destek adımı.
Bağışıklık oranı<br>yüksek değil

Bağışıklık oranı
yüksek değil

Son bir haftada 300 kişiye antikor testi yapıldı.
ABD tarihinde bir ilk

ABD tarihinde bir ilk

Siyahi general Brown, kuvvet komutanı olarak görev yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.