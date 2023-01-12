Ekonomi THYden Amerikalı ev hanımları için yeni proje Türkçeyi İstanbulda öğren, dizileri daha rahat seyret
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den Amerikalı ev hanımları için yeni proje: Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Amerikalılara yönelik, "Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret" adlı projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Bolat yaptığı açıklamada "Konaklama dahil 4 haftalık cazip fiyatlarla oluşturulmuş bir öğrenim paketini, Amerikalı ev hanımlarına sunacağız. Paket kapsamına alacağımız oteller ile anlaşmaları tamamlamak üzereyiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
THYden Amerikalı ev hanımları için yeni proje: Türkçeyi İstanbulda öğren, dizileri daha rahat seyret
THY'den ABD'lilere Türkiye'de Türkçe öğretecek seyahat turu projesi.

ABD'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ile THY Genel Yönetim Binası'nda bir araya gelen Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede konuşulan konulara değindi.

THY'nin gelecek döneme yönelik stratejik hedefleri ile Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin konuşulduğu görüşmede Bolat, Türk dizilerine yoğun ilgi gösteren Amerikalı ev hanımları için geliştirilen, "Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret" adlı projeyi ilk kez Başkonsolos Eadeh'e anlattı.

ABD'de Türk dizilerine olan ilgilinin kendilerini böyle bir proje geliştirmeye fırsatı verdiğini ifade eden Bolat, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

  • "Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilere olan katkımızın önümüzdeki yıllarda katlanarak artmasını planlıyoruz. ABD'den 2 milyon turist getirme projemiz kapsamında, ilk defa ilan edeceğimiz 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' paket programından bahsettik. Konaklama dahil 4 haftalık cazip fiyatlarla oluşturulmuş bir öğrenim paketini, Amerikalı ev hanımlarına sunacağız. Paket kapsamına alacağımız oteller ile anlaşmaları tamamlamak üzereyiz. Geçtiğimiz kasım ayında Miami'de düzenlediğimiz etkinliğimizde Türk dizilerine olan ilgiye paralel, Türkçemize olan ilginin de bu paket fırsatları ile daha da artacağına inanıyoruz."

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ABD'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ile bir araya geldi.
AA
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ABD'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ile bir araya geldi.

Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonu olan THY, geliştirdiği yeni projeler ve tanıtım programlarıyla hem diğer hizmet ihracatı sektörlerine hem de Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısına önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyor.

Amerika'dan 2 milyon turisti Türkiye'ye getirme hedefleri kapsamında Amerika'daki şehirlerde yapılan tanıtım programlarının da sürmesi bekleniyor.

Türk dizilerine önemli bir ilgi duyan Amerikalı ev hanımları için planlanan projenin detaylarının kısa süre içerisinde paylaşılacağı öğrenildi.

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