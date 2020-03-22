Ekonomi THYden bilet alamayacaklar 65 yaş ve üstü yolcu taşınmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den bilet alamayacaklar: 65 yaş ve üstü yolcu taşınmayacak

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından Türk Hava Yolları, bu yaş grubunda olan yolcuları uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
THY
THY

Türk Hava Yollarının (THY) 65 yaş ve üstü yolcuları, yenip tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre taşımayacağı bildirildi.

65 YAŞ VE ÜSTÜNÜ TAŞIMAMA KARARI

  • İçişleri Bakanlığının saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırmasının ardından THY, 65 yaş ve üstü yolcuları taşımama kararı aldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "65 yaş ve üstü yolcularımız, siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan raporlu ilaç açıklaması: Haziran sonuna kadar geçerli
HAYAT
Sağlık Bakanlığı'ndan raporlu ilaç açıklaması: Haziran sonuna kadar geçerli

CHP’nin kanalı Halk TV’de skandal sözler: Virüs yaşlıları vuruyor, AK Parti’nin seçmeni zaten yaşlı
GÜNDEM
CHP’nin kanalı Halk TV’de skandal sözler: Virüs yaşlıları vuruyor, AK Parti’nin seçmeni zaten yaşlı

Fransızlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs salgını için yardım çağrısında bulundu
DÜNYA
Fransızlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs salgını için yardım çağrısında bulundu

İngiltere'de bir tuhaf olay: 3 kişi bir bagaj dolusu tuvalet kağıdı çalıp kaçtı
DÜNYA
İngiltere'de bir tuhaf olay: 3 kişi bir bagaj dolusu tuvalet kağıdı çalıp kaçtı

Koronavirüsle mücadelede yeni gelişme: 175 öğrenci karantinaya alındı
GÜNDEM
Koronavirüsle mücadelede yeni gelişme: 175 öğrenci karantinaya alındı

Koronavirüs bir yere daha sıçradı: Gazze'de ilk vaka tespit edildi
DÜNYA
Koronavirüs bir yere daha sıçradı: Gazze'de ilk vaka tespit edildi

ABD'de koronavirüs tedevisi gören kadına 35 bin dolarlık fatura kesildi: Genç kadın yaşadığı şok sürecini anlattı
DÜNYA
ABD'de koronavirüs tedevisi gören kadına 35 bin dolarlık fatura kesildi: Genç kadın yaşadığı şok sürecini anlattı

Korku ekonomisinin virüslü hamlesi
HAYAT
Korku ekonomisinin virüslü hamlesi

Koronavirüsü ciddiye aldık
HAYAT
Koronavirüsü ciddiye aldık

Fidan’dan çarpıcı rapor: Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyet raporu
GÜNDEM
Fidan’dan çarpıcı rapor: Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyet raporu
CHPnin kanalı Halk TVde skandal

CHP'nin kanalı
Halk TV'de skandal

Virüs yaşlıları vuruyor, AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı.
Bu nasıl kehanet

Bu nasıl kehanet

Rockefeller vakfının 10 yıl önceki virüs salgını raporu gerçek oldu.
Skandala polis müdahale etti

Skandala polis müdahale etti

​Yasağa rağmen otogar dışında devam ettiler.
Kolonları patladı

Kolonları patladı

​11 katlı binada faciadan dönüldü.
'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

​En hassas dönemde dolandırıcılara aracılık ettiler.
THY'den bilet alamayacaklar

THY'den bilet alamayacaklar

Korona salgını nedeniyle ​65 yaş ve üstü yolcu taşınmayacak.
Test sonucu <br>pozitif çıktı

Test sonucu
pozitif çıktı

​Arjantinli yıldızdan koronavirüs açıklaması.
Caddeler yıkandı

Caddeler yıkandı

​Giresun Belediyesi'nden kentte koronavirüs önlemi.
Haziran sonuna kadar geçerli

Haziran sonuna kadar geçerli

​Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uyarı: Yenilemek için müracaat etmeyin.
Baba-oğul<br>virüse yakalandı

Baba-oğul
virüse yakalandı

​İtalyan devinden endişelendiren açıklama.
Efsane başkan<br>hayatını kaybetti

Efsane başkan
hayatını kaybetti

​Real Madrid efsanesi koronavirüsü yenemedi.
Fransızlar'dan<br> yardım çağrısı

Fransızlar'dan
yardım çağrısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 milyon tane istediler.
175 kişi daha karantinaya alındı

175 kişi daha karantinaya alındı

​Koronavirüsle mücadelede sıcak gelişme.
ABD'deki<br> olay pes dedirtti!

ABD'deki
olay pes dedirtti!

Koronavirüs tedevisi gören kadına 35 bin dolarlık fatura kesildi.
Avrupa'da<br>liderler çuvalladı

Avrupa'da
liderler çuvalladı

​AB kurumsal olarak kayıplarda, ülkelerde yönetim kaosu yaşanıyor.
İngiltere'de<br>bir garip hırsızlık

İngiltere'de
bir garip hırsızlık

​3 kişi bir bagaj dolusu tuvalet kağıdı çalıp kaçtı.
İtalya<br>kepenk kapattı

İtalya
kepenk kapattı

​Ülke genelindeki tüm fabrikalar faaliyetlerini durdurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.