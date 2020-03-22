THY'den bilet alamayacaklar: 65 yaş ve üstü yolcu taşınmayacak

Türk Hava Yollarının (THY) 65 yaş ve üstü yolcuları, yenip tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre taşımayacağı bildirildi.

65 YAŞ VE ÜSTÜNÜ TAŞIMAMA KARARI

İçişleri Bakanlığının saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırmasının ardından THY, 65 yaş ve üstü yolcuları taşımama kararı aldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "65 yaş ve üstü yolcularımız, siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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