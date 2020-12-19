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Ekonomi THYden bir ilk Yerli ve milli sunucu ile modemini üretti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den bir ilk: Yerli ve milli sunucu ile modemini üretti

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Türkiye’nin ilk yerli ve milli sunucu ve modemini üretti. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçaklarda; medya içeriklerinin (film, müzik, video, gazete, dergi, magazin vb.) depolanmasına, anlık internet erişimine ve istendiğinde içeriklerin yolcular ile paylaşılmasına imkan sunan bir medya kaynağı olan "sunucu" ile havayolu seyahati eğlenceli bir deneyime dönüşüyor.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Türkiye’nin ilk yerli ve milli sunucu ve modemi, dahili belleğinde 6 Terabayt (TB) veri depolamaya imkan sağlayan yerli sunucu muadili ürünlere göre 3 kat daha büyük bir veri depolama kapasitesine sahip. Yerli modem ise sunucuda depolanan medya içeriklerinin ve internet hizmetinin, kablosuz erişim teknolojisi ile yolcuların cihazlarına aktarılmasını sağlıyor.

  • Açıklamada görüşlerine verilen THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, Türk sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilere en kaliteli hizmeti sunma hususlarında var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

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"Gurur duyuyoruz"

Karaman, tüm dünyanın ve sektörün içinde bulunduğu bu zor günlerde; kapasitelerinde sağladıkları artışın ve hayata geçirilen inovatif projelerin bu azmin haklı sonucu olduğunu kaydederek, "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak havacılık sektöründe başlatılan yerlileştirme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Bu doğrultuda birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce Türkiye’nin yerli ve milli ilk uçak koltuğu ve uçak galleyini üretmiştik. Bugün de ilk yerli ve milli modem ve sunucusunu üretmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı tarafından onay aldı

Ar-Ge çalışmalarının sonucunda sektörel ihtiyaçlara göre özelleştirilen ürünler, rakiplerine oranla daha hızlı ve güvenli iletişim portlarına sahip. Tasarımı, yazılımı ve üretimi tamamen yerli mühendislik ürünü olan sunucu ve modem, geliştirilme ve test süreçlerinde birçok hava aracı çevre koşul testinden başarı ile geçerek en zorlu şartlar altında dahi görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirebildiklerini kanıtladı. Ürünler, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından onay aldı.

Dünyanın en büyüklerinden olan çevreci hangar İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
FOTOĞRAF 11
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksinin önemli bir parçası olacak yeni hangarlarının inşaatının tamamlanarak, hizmete girdiği bildirildi. İstanbul Havalimanı'nda THY'nin ilk üs bakım hangarları olarak havacılık sektörüne hizmet verecek olan hangarların Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise en büyük hangarlarından biri olduğu kaydedildi.
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Açıklamada 60 bin metrekare üzerine kurulan tesiste, aynı anda 3 geniş, 6 dar gövde uçağa hizmet verilebileceği bilgisi yer aldı. Hizmete giren yeni üs bakım hangarlarının sürekli büyüyen ve gelişen sektörde THY'nin rekabet gücünü daha da artıracağı vurgulandı.
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Yeni hangarların, çevreci özelliğiyle öne çıktığı belirtilirken, bu kapsamda su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılanacağı, enerji ihtiyaçlarının da güneş enerjisinden sağlanacağı bildirildi.
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Hangar ceplerinde kullanılan yarı geçirgen polikarbonat paneller sayesinde güneş ışığından daha uzun süre faydalanılmasına imkân sağlayan hangarların ısıtılmasında da bakıma alınan uçakların depolarında bulunan ve hangara alınırken boşaltılması gereken yakıtlar kullanılacağı belirtildi. Son teknoloji sistem ve ekipmanlar ile donatılmış olan tesisin içerisinde ve çevresinde bulunan tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleri tarafından yönetilecek.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, hizmete alınan yeni hangarlarla ilgili şunları söyledi: Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., başarı hikayelerine bir yeni mihenk taşı daha ekledi. İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'nin ve dünyanın yeni havacılık merkezi olduğuna inanıyor ve burada sunduğumuz havacılık teknik hizmetlerimizi yaptığımız yeni yatırımlar ile çok daha ileri seviyelere taşıyoruz.
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Ülkemiz sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma noktasında kararlıyız. Dünyanın ve sektörümüzün içinde bulunduğu bu zor günlerde kabiliyetlerimiz ve kapasitemizdeki artışın bu taahhüdümüzü desteklediğini düşünüyorum. Yapımını tamamlayarak ilk uçak bakımlarını gerçekleştirdiğimiz üs bakım hangarlarımız ile önemli bir büyüme sağladık. Çevre dostu yapılardan oluşan bakım kompleksimizde bütün fazların tamamlanması ile 45 uçağa aynı anda bakım hizmeti sunabileceğiz.
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Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya sitesi 'twitter' hesabından yaptığı açıklamada Çelikten kanatlarıyla devasa boyutları olan uçaklarımızın da ilgiye ve bakıma ihtiyacı var. THY Teknik A.Ş. uçaklarımıza, konforlu ve güvenli seyahatiniz için dünyanın en büyük (60bin m2 kapalı alan) üs bakım hangarlarından birini inşa etti. Ülkemiz havacılığına hayırlı olsun ifadelerini kullandı
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Dünyanın en büyüklerinden olan çevreci hangar İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. tarafından İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyan üs bakım hangarı hizmete girdi. 60 bin metrekare kapalı alanda, aynı anda 3 geniş, 6 dar gövde uçağa hizmet verecek hangarlarda uçak bakımları, onarımları ve revizyonları yapılacak. Yeni hangarların, çevreci özelliğiyle öne çıktığı belirtilirken, bu kapsamda su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılanacak, enerji ihtiyaçları da güneş enerjisinden sağlanacak. Ayrıca, son teknoloji sistem ve ekipmanlar ile donatılmış olan tesisin içerisinde ve çevresinde bulunan tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleri tarafından yönetilecek.


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