Ekonomi THYden Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel kampanya ile Doğu Avrupa'da 17 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan sınırlı sayıda bilet satışa sunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
THYden Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
Foto: Arşiv.

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa rotalarında gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan avantajlı biletlerini satışa sundu.

  • THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Doğu Avrupa'da 17 noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen Türk vatandaşları, 20 Ekim'e kadar bilet satın alabilecek.

17 nokta avantajlı fiyat

Yolcular, satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-31 Mart 2023'de Köstence'ye 109, Bükreş ve Varna'ya 119, Sofya ve Cluj'a 129, Prag, Tiflis ve Batum'a 139, Budapeşte'ye 149, Kişinev'e 159, Gence ve Nahçıvan'a 169, Varşova, Riga ve Vilnius'a 179, Bakü ile Tallinn'e 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla beraber, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

THY'nin kargo uçakları dönüşüyor
EKONOMİ
THY'nin kargo uçakları dönüşüyor

Uçak sayısı 390'a çıktı: THY bir ayda 7,3 milyon yolcu taşıdı
EKONOMİ
Uçak sayısı 390'a çıktı: THY bir ayda 7,3 milyon yolcu taşıdı

THY dış hat uçuşlarında indirimli bilet kampanyası başlattı
ÖZGÜN
THY dış hat uçuşlarında indirimli bilet kampanyası başlattı
Nedeni belli oldu

Nedeni belli oldu

​Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı...
Otomobil devinden şok karar

Otomobil devinden şok karar

Türkiye'deki bayileri kapatıyor mu?
Kampanyanın tüm detayları

Bakanlık merak edilen 16 soruyu yanıtladı.

Ankara ve İstanbul arasına 6 adet şarj cihazı kuruldu.

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

​Başkan Avcı: Gönül belediyeciliği anlamında elimizden gelen imkânları seferber ediyoruz.

Bakanı Çavuşoğlu TVNET'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

​Bakan açıkladı: Dünyanın gözü kulağı bu gelişmede.

​Bakan Bilgin '9 bin TL olacak' yorumlarına tepki gösterdi.

​Bu hastalık milyonlarca kişiyi etkiliyor.

​Bakan Varank duyurdu: Rakiplerine göre çok ucuz ve masrafsız

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.