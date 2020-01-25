Ekonomi THYden Elazığ ve Malatyaya 5 ek sefer Biletler ücretsiz değiştirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den Elazığ ve Malatya’ya 5 ek sefer: Biletler ücretsiz değiştirilecek

Elazığ’daki depremin ardından bölgeye artan yolcu talebini karşılamak için Türk Hava Yolları , Elazığ ve Malatya’ya toplam 5 ek sefer düzenleyecek. THY'den yapılan açıklamada depremin ardından seyahat edemeyen Elazığ ve Malatya yolcularının biletlerinin de ücretsiz değiştirileceği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
THY
THY

Elazığ’da yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ek seferler düzenleme kararı aldığını duyuran Türk Hava Yolları’nın ek seferler operasyonları netlik kazandı.

Deprem sonrası artan talebi karşılayabilmek için THY, tarifeli uçuşlarının yanı sıra toplam 5 ek sefer gerçekleştirecek.

5 EK SEFER

Ek seferlerin detaylarını sosyal medya hesabından duyuran Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Ankara’dan Elazığ’a 2, Sabiha’dan Elazığ’a 1, İstanbul Havalimanı’ndan Elazığ’a ve Malatya’ya 1 ek sefer planladık” paylaşımında bulundu.

Elazığ depremi çevre ülkelerden de hissedildi: Suriye, Irak, Gürcistan ve Lübnan
GÜNDEM
Elazığ depremi çevre ülkelerden de hissedildi: Suriye, Irak, Gürcistan ve Lübnan

ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRECEK

Öte yandan Türk Hava Yolları, Elazığ’da yaşanan depremin ardından seyahat edemeyen Elazığ ve Malatya yolcularının biletlerini de ücretsiz değiştireceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Elazığ’da gerçekleşen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolcuların mağduriyet yaşamamaları için yeni bir düzenlemeye gitti. THY, deprem nedeniyle seyahat edemeyen yolcuların biletlerinin ücretsiz değiştirileceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

“24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve çevresinde meydana gelen deprem nedeni ile Elazığ ve Malatya seferlerinde bileti olan yolcularımız için bazı düzenlemeler yapılmıştır. 24 Ocak 2020 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 24 Ocak 2020-02 Şubat 2020 tarihleri arasında Elazığ ve Malatya çıkışlı ve varışlı Ortaklığımız Türk Hava Yolları ya da AnadoluJet iç hat uçuşu ya da iç hat bağlantılı dış hat uçuşu olan yolcularımızın 31 Ocak 2020 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla: Yeni rezervasyonun 21 Şubat 2020 tarihine kadar uygulanan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır” denildi.

  • İade taleplerine ilişkin bilginin de paylaşıldığı duyuruda “Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır.

Bilet süresinin uzatılması: Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 21 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet’in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Elazığ'da 8 saat sonra 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
GÜNDEM
Elazığ'da 8 saat sonra 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Türkiye, Elazığ'ın yaralarını sarmak için seferber oldu
OYNAT 00:00
Türkiye, Elazığ'ın yaralarını sarmak için seferber oldu
Bu toprakların mayasında yardıma koşmak var. Hamuru birlik ve beraberlik yoğrulan Türkiye, depremle sarsılan Elazığ için harekete geçti. Edirne'den Kars'a yaraları sarmak için seferber oldu.

Hamile bir kadının enkaz altından kurtarıldığı anlar kamerada
OYNAT 00:00
Hamile bir kadının enkaz altından kurtarıldığı anlar kamerada
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri enkaz altında kalan hamile bir kadını böyle kurtardı.


Tek yürek olduk kenetlendik

Tek yürek olduk kenetlendik

​Şu ana kadar 29 kişi öldü, 1542 kişi yaralandı.
Anne de kurtarıldı

Anne de kurtarıldı

Enkazdan anne ve kızı sağ çıkarıldı.
Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

Kurtarma ekipleri 43. kişiyi de enkazdan çıkardı.
Eşi ve çocuğu için <br>kendini feda etti

Eşi ve çocuğu için
kendini feda etti

​Sağlık Bakanı, fedakar babayı anlattı.
İki kişiye <br>daha ulaşıldı

İki kişiye
daha ulaşıldı

Bakan Soylu Elazığ'da açıklamalarda bulunuyor.
Üç ülkeye <br>kritik ziyaret

Üç ülkeye
kritik ziyaret

​Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret.
Depremin ilk raporu

Depremin ilk raporu

​Jeolojik ve sismolojik çalışmalar yürütülecek.
Çifte mucize

Çifte mucize

​Anne ve bebeği 23 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
İki ile 4 milyon <br>lira gönderildi

İki ile 4 milyon
lira gönderildi

​AFAD, Elazığ ve Malatya Valiliğine gönderdi.
Zemin etütlerinden <br>sonra inşaatlar yapılacak

Zemin etütlerinden
sonra inşaatlar yapılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıkladı.
Yarım saatte <br>dört deprem oldu

Yarım saatte
dört deprem oldu

​AFAD, Elazığ'daki depremlerin detaylarını paylaştı.
Erdoğan arama <br>kurtarma bölgesinde

Erdoğan arama
kurtarma bölgesinde

​Cumhurbaşkanı çalışmaları yerinde takip ediyor.
3 binada arama devam ediyor

3 binada arama devam ediyor

AFAD deprem bölgesindeki son durumu açıkladı.
3 ay boyunca<br>mücbir sebep ilanı

3 ay boyunca
mücbir sebep ilanı

​Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'yı kapsıyor.
Çok önemli<br> 'yardım' uyarısı

Çok önemli
'yardım' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı'nın duyuruları takip edilmeli.
Hatun Teyze<br> böyle kurtarıldı

Hatun Teyze
böyle kurtarıldı

​Enkaz altında kalan yaşlı kadın sağ kurtarıldı.
Azize kurtarıldı

Azize kurtarıldı

​AFAD görevlisiyle konuşması tüyleri diken diken yapmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.