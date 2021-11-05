​THY’den havalı performans

Türk Hava Yolları, koronavirüs salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021 yılının ilk 9 ayını 722 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 735 milyon dolar net kâr ile tamamladı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY’nin bu yılın ilk dokuz ayında pandemi öncesi 2019 yılının önüne geçen bir performans gösterdiğini vurgularken, “Bu sadece THY’nin değil, Türkiye’nin başarısıdır” dedi. THY’nin Yeşilköy’deki Genel Müdürlük Binası’nda düzenlediği basın toplantısında açıklanan 9 aylık finansal sonuçları değerlendiren Aycı, üçüncü çeyrekte yolcu gelirlerinin yüzde 193 artarak 2,3 milyar dolara, kargo gelirlerinin ise yüzde 45 artarak 969 milyon dolara ulaştığını söyledi.

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İlker Aycı

HIZLI REAKSİYON BAŞARIYI GETİRDİ

THY’nin ilk 9 aydaki 722 milyon dolarlık esas faaliyet kârını değerlendiren Aycı “2019 yılında bu kar 675 milyon dolardı. 2020 yılının üçüncü çeyreği sadece 75. Bugün gelinen noktada pandemi öncesi 2019 yılının önüne geçen bir performansı THY göstermiş bulunmaktadır”dedi. Bu süreçte Ankara’daki hızlı karar alma mekanizmasının kendilerini rahatlattığını vurgulayan Aycı, THY’nin bu başarısında verimli rota ve uçuş seçimleri, doğru kapasite ve destinasyon planlamalarının bulunduğuna dikkat çekti.

ALTTA KARGO ÜSTTE YOLCU İLE UÇTUK

Türk Hava Yolları olarak bu süreçte ilk işlerinin yolcuya güven vermek olduğunu ifade eden İlker Aycı, şunları söyledi: “Koşulsuz bilet değişikliği hakkı sunduk. Krizin başında iadelerden dolayı diğer rakiplerimizden fazla nakit çıkışı oldu. Nakit kaybettik. Hatta zorlandık.Ama yolcumuz bunu ödüllendirdi. Kargo ve yolcu bir arada çalışıp ikisinin müşterek gelirleri göz önüne alarak uçuştan vazgeçilmedi. Her ne olsun uçtuk altında yükü üstünde yolcusu var. Bu riski aldık. Bunlar sayesinde ayakta kaldık.”

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RAKİPLERİNE FARK ATTI

Aycı, havacılıktaki en ağır krizde en hızlı dönen şirket olmayı başaran THY’nin ilk dokuz ayda 800 milyon dolar operasyon kârı elde ettiğini dile getirirken, Alman havayolu Lufthansa’nın 2,4 milyar dolar, Air France-KLM’nin 2,1 milyar dolar, ABD’li Ünited Airlines’ın ise 600 milyon dolar zarar açıkladığına değindi. THY’nin üçüncü çeyrekte sunduğu kapasitesinin 2019’ün yüzde 81 seviyesine ulaşarak rakiplerine göre çok daha bir hızlı dönüş ortaya koyduğunun altını çizen Aycı “Rakip havayollarından Air France-KLM ve United üçüncü çeyrekte 2019 kapasitelerini yüzde 70’inde dönebildi. Lufthansa ise yüzde 50’ler seviyesine dönebildi” diye konuştu. x

Avrupa’da lider

Avrupa’daki rakiplerini geride bırakarak lider olan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile mükemmel bir iş ortaklığı yaptıklarını vurgulayan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY’nin network taşıyıcılar arasında Avrupa’da lider, dünyada ilk beş havayolu arasında bulunduğunu belirtti.

Maaşları iade ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve maaşlarında indirime razı olan THY çalışanlarının başarıda emeğine vurgu yapan İlker Aycı, ‘Çalışana teri kurumadan hakkını teslim etme’ felsefesinin değişmediğini ve salgında THY’nin kimseyi işten çıkarmadığına vurgu yaptı. Aycı, maaş kesintisi yapılan personelin maaşlarının bir bölümünün iade edildiğini geri kalanların da iade edileceğini aktardı.

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