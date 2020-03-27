Ekonomi THYden koronavirüs kararı Dış hat uçuşlarında sadece 5 noktaya uçacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den koronavirüs kararı: Dış hat uçuşlarında sadece 5 noktaya uçacak

THY'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, New York-İstanbul uçuşlarını durdurma kararının ardından yapılan açıklamada 17 Nisan'a kadar yurt dışına sadece Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa'ya sefer düzenleneceği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
THY uçak
THY uçak

Türk Hava Yolları (THY), 27 Mart saat 23.59’dan itibaren Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerinin 17 Nisan’a kadar durdurulacağını açıkladı.

SADECE 5 NOKTAYA UÇACAK

  • Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nın (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 Mart’tan itibaren gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlar paylaşıldı. Bu kapsamda belirtilen tarihten itibaren THY, dış hatlarda 5 noktaya uçuş gerçekleştirecek.

THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni korona virüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda değişiklikler meydana gelmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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