THY'den Kurban Bayramı tatilinde 427 ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), bayram tatilini kapsayan 16-25 Temmuz'da, 427 ek yurt içi sefer gerçekleştirecek.
THY'nin ek seferleri, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nden Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 havalimanına yapılacak.
İstanbul Havalimanı'ndan 249 ek sefer
Misafirlerinin seyahat talep ve beklentilerini analiz eden THY, 249 ek seferi İstanbul Havalimanı merkezli operasyonlarıyla icra edecek.
AnadoluJet ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 74, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 100 ek sefer gerçekleştirecek.
Yeni büyüme stratejisiyle yurt dışı uçuşlara da başlayan AnadoluJet iç hat uçuşlarının yanında yurt dışında 5 noktaya 14 ek sefer yapacak.
Ek sefer sayısında zirve Trabzon'un
Trabzon'a, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli'nden de ek uçuş düzenlenecek. Trabzon, 16-25 Temmuz'da 61 ek sefer ile bu anlamda en yoğun uçuş noktası olacak.
Trabzon'u, 48 ek uçuş ile Bodrum-Milas, 44 uçuş ile Antalya Havalimanı takip ediyor. Ek seferlerin en fazla olduğu günler ise 95 uçuş ile 17 Temmuz Cumartesi, 105 uçuş ile 25 Temmuz Pazar olacak.
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Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yolcu yoğunluğu artmaya başladı. Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için özellikle iç hat kontuarlarında yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilini memleketi Erzurum'da geçireceğini ifade eden Akif Gören Tatil 9 gün ama benim 11 günlük tatilim var. Erzurum’a gidiyorum, sağlık çalışanıyım.
Tatili biraz uzattık 11 gün dinlenip geleceğiz. Biletimi de önceden aldığım için hiçbir problem olmadı dedi. Çocuklarıyla birlikte Mardin’e giden Tenzile Toprak ise, Annem rahatsızdı, onu görünmeye gidiyoruz. Bayramı da fırsat bildik. Bir de çocuklar da yeterince evde sıkıldılar. Okullar da zaten biliyorsunuz, biraz stres atsınlar. Mardin’e gidiyoruz. Fiyatlar da çok yüksekti. Son dakikaya da bırakmadık ama bayrama yakın olduğu için fiyatlar yüksek şeklinde konuştu.
Havalimanlarında bayram yoğunluğu erken başladı
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından, memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
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Kurban Bayramı'nın başlamasına 5 gün kala tatillerini il dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Tatile çıkmak üzere havalimanına gelen bir kişi, Antalya'ya gidiyorum. Hemşireyim, tatile çıktım. Günübirlik gidip geleceğim dedi.
Başka bir yolcu ise, Bayram tatiline Alanya'ya gidiyoruz. Daha güvenilir ve daha çabuk gittiğimiz için uçağı tercih ettik diye konuştu.
Öte yandan, Kurban Bayramı boyunca ek seferler konulması planlan havalimanına temmuz ayıyla birlikte günlük 100 binin üzerinde yolcu girişi yapıldığı öğrenildi.
Pandemi döneminde azalan yolcu sayıları bayram öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan koronavirüs önlemleri ve ülke genelinde yapılan aşılamalar ile birlikte tekrar yükselişe geçti.
Kurban Bayramı öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı doldu taştı
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Pandemi döneminde azalan yolcu sayısı, alınan önlemlerle tekrar yükselişe geçti.