Ekonomi THYden Kurban Bayramı tatilinde 427 ek sefer
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den Kurban Bayramı tatilinde 427 ek sefer

Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı tatilinde, yurt içindeki noktalara 427 ek sefer planladı. THY'nin ek seferleri, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nden Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 havalimanına gerçekleşecek.

Haber Merkezi AA
THYden Kurban Bayramı tatilinde 427 ek sefer
İstanbul Havalimanı

Türk Hava Yolları (THY), bayram tatilini kapsayan 16-25 Temmuz'da, 427 ek yurt içi sefer gerçekleştirecek.

THY'nin ek seferleri, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nden Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 havalimanına yapılacak.

İstanbul Havalimanı'ndan 249 ek sefer

Misafirlerinin seyahat talep ve beklentilerini analiz eden THY, 249 ek seferi İstanbul Havalimanı merkezli operasyonlarıyla icra edecek.

AnadoluJet ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 74, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 100 ek sefer gerçekleştirecek.

Yeni büyüme stratejisiyle yurt dışı uçuşlara da başlayan AnadoluJet iç hat uçuşlarının yanında yurt dışında 5 noktaya 14 ek sefer yapacak.

Ek sefer sayısında zirve Trabzon'un

Trabzon'a, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli'nden de ek uçuş düzenlenecek. Trabzon, 16-25 Temmuz'da 61 ek sefer ile bu anlamda en yoğun uçuş noktası olacak.

Trabzon'u, 48 ek uçuş ile Bodrum-Milas, 44 uçuş ile Antalya Havalimanı takip ediyor. Ek seferlerin en fazla olduğu günler ise 95 uçuş ile 17 Temmuz Cumartesi, 105 uçuş ile 25 Temmuz Pazar olacak.

Havalimanlarında bayram yoğunluğu erken başladı
FOTOĞRAF 6
Title
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yolcu yoğunluğu artmaya başladı. Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için özellikle iç hat kontuarlarında yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilini memleketi Erzurum'da geçireceğini ifade eden Akif Gören Tatil 9 gün ama benim 11 günlük tatilim var. Erzurum’a gidiyorum, sağlık çalışanıyım.
Title
Tatili biraz uzattık 11 gün dinlenip geleceğiz. Biletimi de önceden aldığım için hiçbir problem olmadı dedi. Çocuklarıyla birlikte Mardin’e giden Tenzile Toprak ise, Annem rahatsızdı, onu görünmeye gidiyoruz. Bayramı da fırsat bildik. Bir de çocuklar da yeterince evde sıkıldılar. Okullar da zaten biliyorsunuz, biraz stres atsınlar. Mardin’e gidiyoruz. Fiyatlar da çok yüksekti. Son dakikaya da bırakmadık ama bayrama yakın olduğu için fiyatlar yüksek şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Title
Havalimanlarında bayram yoğunluğu erken başladı
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından, memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı doldu taştı
FOTOĞRAF 5
Title
Kurban Bayramı'nın başlamasına 5 gün kala tatillerini il dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Title
Tatile çıkmak üzere havalimanına gelen bir kişi, Antalya'ya gidiyorum. Hemşireyim, tatile çıktım. Günübirlik gidip geleceğim dedi.
Title
Başka bir yolcu ise, Bayram tatiline Alanya'ya gidiyoruz. Daha güvenilir ve daha çabuk gittiğimiz için uçağı tercih ettik diye konuştu.
Title
Öte yandan, Kurban Bayramı boyunca ek seferler konulması planlan havalimanına temmuz ayıyla birlikte günlük 100 binin üzerinde yolcu girişi yapıldığı öğrenildi.
Title
Pandemi döneminde azalan yolcu sayıları bayram öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan koronavirüs önlemleri ve ülke genelinde yapılan aşılamalar ile birlikte tekrar yükselişe geçti.
Kurban Bayramı öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı doldu taştı
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Pandemi döneminde azalan yolcu sayısı, alınan önlemlerle tekrar yükselişe geçti.
Abone Ol Google News
İki günde nüfusu 5 katına çıktı

İki günde nüfusu
5 katına çıktı

​Oteller ve sahiller doldu taştı.
Bir rolden çok daha fazlası

Bir rolden çok daha fazlası

​Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Petekkaya, TVNET'e konuştu.
Almanya sular altında

Almanya
sular altında

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Bir il daha mavi oldu

Bir il daha mavi oldu

Harita güncellendi. İşte yeni detaylar...
TRT'de dolu dolu dört yıl

TRT'de dolu dolu dört yıl

​İbrahim Eren, birçok yenilik ve başarıya imza attı.
AYM yeniden yapılanmalı

AYM yeniden yapılanmalı

​Bahçeli'den Gergerlioğlu kararına tepki.

Koronavirüs daha bitmedi

Koronavirüs daha bitmedi

​Kurban pazarlarında tokalaşma geleneği devam ediyor.

22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı
Gündem

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatlarıyla, Makam Dağını korumak ve geliştirmek adına Ergani Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülerek, Makam Dağının yeni hali Ergani halkımının hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.
Gündem

Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,”O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız ” dedi.
“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi
Gündem

“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu’nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.