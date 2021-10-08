Ekonomi THYden pandemi döneminde büyük başarı En çok uçuş yapan hava yolu şirketi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den pandemi döneminde büyük başarı: En çok uçuş yapan hava yolu şirketi

Boeing'in küresel havacılık sektörüne yönelik Mevcut Piyasa Görünümü Raporu'na göre Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 salgını döneminde en çok uçuş yapan hava yolu şirketlerinden biri oldu. Boeing'in küresel havacılık sektörüne yönelik Mevcut Piyasa Görünümü Raporu'na göre THY, aynı dönemde kargo taşımacılığında da yükselişe geçti. Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, "Bu durum, Türkiye'nin havacılıkta ne kadar sağlam temelleri olduğunun bir göstergesidir" dedi.

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Haber Merkezi AA
THYden pandemi döneminde büyük başarı: En çok uçuş yapan hava yolu şirketi
THY

Boeing'in küresel havacılık sektörüne yönelik Mevcut Piyasa Görünümü Raporu'na göre Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 salgını döneminde en çok uçuş yapan hava yolu şirketlerinden biri oldu.

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Mevcut Piyasa Görünümü Raporu'na ilişkin yaptığı açıklamada, Türk havacılık sektörünün, geçen 10 yılda birçok pazardan daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

Dünyada Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörün havacılık olduğunu, bu dönemde hava yolculuğunda küresel bir yavaşlama gözlendiğini dile getiren Sargın, şöyle devam etti:

"Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, bu zor dönemde bile THY bölgede en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinden biri oldu. Burada aslında bir kaç etken var. THY bu dönemde hatları sabit tuttu olabildiğince azaltmadı. Kimi zaman kargoyla yolcuyu bir arada taşıyarak uçuşları optimize etmeyi başardı. Hatları korudu hatta yeni açtığı hatlar oldu şu durgun zamanda. O nedenle de bizce çok iyi gitti THY.

Bu durum, Türkiye’nin havacılıkta ne kadar sağlam temelleri olduğunun bir göstergesidir. Türkiye'nin havacılık sektöründeki büyüme vizyonu ve hava yolu şirketlerinin salgın döneminde dahi sürdürdüğü rota çeşitlendirme politikaları birbirini tamamlıyor. Bu da Boeing’in önde gelen büyüme ülkelerinden olan Türkiye’nin gücüne katkıda bulunuyor."

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın
AA
Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın

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"Türkiye, Boeing'in öncelikli büyüme ülkeleri arasında yer alıyor"

Türkiye'nin, Boeing’in öncelikli büyüme ülkeleri arasında yer aldığını belirten Sargın, "Doğu ve batı arasında çok önemli bir coğrafyada bulunması nedeniyle ülkemiz özgün bir avantaja sahip. Odaklandığımız bir diğer husus ise Türk uçak bakım ve onarım şirketlerinin küresel Boeing filosuna servis sağlaması temelinde ortaklıklar geliştirerek Türkiye’yi bölgesel bir havacılık servisleri merkezi olarak konumlandırmak" dedi.

Türkiye'deki havalimanlarının da salgın sırasında Avrupa'nın en işlek havalimanları arasında yer aldığını vurgulayan Sargın, Türkiye’nin elverişli coğrafi konumunun, onu havacılık için doğal bir aktarma merkezi haline getirdiğini anlattı.

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Sargın, İstanbul'un, 55 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu durum, 4 saatlik bir uçuş mesafesinde 1,59 milyar insan, 39 trilyon dolar gayrisafi yurtiçi hasıla ve 7,6 trilyon dolar ticaret hacmi anlamına geliyor. İstanbul Havalimanı’nın da açılması, Türkiye’nin havacılık sektöründe büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

  • Ayşem Sargın, ilerleyen dönemde yolcu trafiğinin artmaya devam etmesini beklediklerini, salgın öncesi rakamları görmenin de 2023 yılı sonunu bulabileceğini söyledi.

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Boeing Ticari Uçaklar Türkiye Pazarlama Direktörü Keith Nida

THY'nin kargo taşımacılığı da salgında yükselişe geçti

Boeing Ticari Uçaklar Türkiye Pazarlama Direktörü Keith Nida da THY'nin tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir ivme yakaladığını belirterek, "Bu süreçte THY'ye baktığımızda Avrupa'nın en yoğun hava yolu şirketiydi. İstanbul Havalimanı da gene Avrupa'nın en yoğun havalimanıydı. THY'nin kargo bölümü kullanımı da bu süreçte yükselişteydi" ifadelerini kullandı.

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