Ekonomi THYden uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesi yolcularına uyarı Ücretsiz yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesi yolcularına uyarı: Ücretsiz yapılacak

THY'den uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesi yolcularına uyarı: Ücretsiz yapılacak

Türk Hava Yolları (THY), uçuşların 14 Mart-17 Nisan tarihleri arasında durdurulduğu 9 Avrupa ülkesine bileti olan yolcuların işlemlerini, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulamaları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
THY'den yolculara uyarı yapıldı.
THY'den yolculara uyarı yapıldı.

THY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bayrak taşıyıcının tüm hizmet süreçlerinde önceliğinin yolcularının güvenliği olduğu belirtildi.

Koronavirüs kaynaklı durum ve son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, virüsün yaygınlaşmasını kısıtlamak amacıyla bazı seferlerde düzenlemelerin yapıldığı, ayrıca bu kapsamda uçuşu iptal olan veya olmayan yolculara tanınan haklar ve ayrıcalıkların güncellendiği ifade edildi.

Açıklamada, 9 Avrupa ülkesinden çıkışlı seferlerin 17 Nisan'a kadar durdurulması kararı alındığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

  • "14 Mart -17 Nisan tarihleri arasında Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç veya Danimarka çıkışlı uçuşu olan yolcuların, yeni rezervasyonlarını 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uygulanan bir uçuşa yapmaları durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Hiç kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade yapılacak. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde yolculara imkanlar dahilinde parkur değişikleri veya biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacak."

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Mayıs ayı sonuna kadar olan Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç veya Danimarka seferleri için bileti bulunan seferi iptal olmamış yolcular için de bazı düzenlemeler yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

  • "13 Mart 2020 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 13 Mart 2020 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç veya Danimarka çıkışlı uçuşu olan yolcularımızın 15 Nisan 2020 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, yeni rezervasyonun 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan uçuşlara yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır."

Uçuşu iptal olan yolcular işlemlerini, THY'nin internet sitesi, güncel mobil uygulamaları ile satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak yapabilecek.

Uçuşu iptal olmamakla birlikte verilen haklar doğrultusunda koronavirüs kaynaklı değişiklik ve iade işlemi yapacak yolcular da THY satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerde işlemlerini değişiklik/iade bedeli olmadan gerçekleştirebilecek.

Detaylı bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/" linkinden ulaşılabiliyor.

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