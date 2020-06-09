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Ekonomi THYden yolculara saat uyarısı 3 saat önce havalimanına gelin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den yolculara saat uyarısı: 3 saat önce havalimanına gelin

THY'den yolculara saat uyarısı: 3 saat önce havalimanına gelin

İç hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları, yolcularının uçuşlarından 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyardı.

Haber Merkezi DHA
Yolcuların uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarına gelmeleri istendi.
Yolcuların uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarına gelmeleri istendi.

Konuyla ilgili olarak yolcularına bilgilendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir. Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz" uyarısında bulundu.

İndirimli uçacaklar: Sağlık çalışanları THY'de yüzde kırk indirimli uçacak
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İndirimli uçacaklar: Sağlık çalışanları THY'de yüzde kırk indirimli uçacak

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu: Değeri 2 milyar dolara yaklaştı
FOTOĞRAF 21
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Brand Finance, 2020 yılına ilişkin Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100 çalışmasını tamamladı.
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Listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY aldı.
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Türk Hava Yolları'nı ise 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası ikinci sırada takip etti.
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Listede üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası aldı.
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Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 5'inci sıradan 4'üncü sıraya yükseldi.
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Arçelik ise 1 milyar 273 milyon dolarla 8'inci sıradan 5'inci sıraya çıktı.
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Marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak belirlenen Türk Telekom ise geçen yıla göre 2 sıra gerileyerek 6'ncı sıraya yerleşti.
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998 milyon dolarla Akbank ise listede 7. sırada yer aldı.
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Akbank'ı 951 milyon dolarla iki sıra gerileyen İş Bankası izledi.
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876 milyon dolarla Yapı Kredi ise 9'uncu sıraya yerleşti.
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875 milyon dolarla Ford Otosan ise 10'uncu sırada yer aldı.
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Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 8 yeni marka dahil oldu.
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Bu markalar, LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç olarak yer aldı.
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İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 140 ile Otokar'da gerçekleşti. Artışta Otokar'ı yüzde 112 ile Desa, yüzde 100 ile Avivasa Emeklilik takip etti.
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Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 42 ile Beşiktaş'ta oldu. Bu markayı yüzde 34,8 düşüşle Koçtaş, yüzde 32,2 ile Emlak konut izledi.
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Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine Türk kulüplerinden hiçbiri giremedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın marka değerinde düşüşler görüldü.
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Listenin geri kalanı ise şu şekilde sıralandı. 11. sırada Yeni LC Waikiki yer aldı.
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12. sıra: BHS Grup
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13. sıra: Birleşik Mağazalar A.Ş.
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14.sıra: OPET
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15.sıra: Ülker
Türkiye'nin en değerli markası belli oldu: Değeri 2 milyar dolara yaklaştı
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.


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