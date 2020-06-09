THY'den yolculara saat uyarısı: 3 saat önce havalimanına gelin

Listenin geri kalanı ise şu şekilde sıralandı. 11. sırada Yeni LC Waikiki yer aldı.

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine Türk kulüplerinden hiçbiri giremedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın marka değerinde düşüşler görüldü.

Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 42 ile Beşiktaş'ta oldu. Bu markayı yüzde 34,8 düşüşle Koçtaş, yüzde 32,2 ile Emlak konut izledi.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 140 ile Otokar'da gerçekleşti. Artışta Otokar'ı yüzde 112 ile Desa, yüzde 100 ile Avivasa Emeklilik takip etti.

Bu markalar, LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç olarak yer aldı.

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 8 yeni marka dahil oldu.

875 milyon dolarla Ford Otosan ise 10'uncu sırada yer aldı.

876 milyon dolarla Yapı Kredi ise 9'uncu sıraya yerleşti.

Akbank'ı 951 milyon dolarla iki sıra gerileyen İş Bankası izledi.

998 milyon dolarla Akbank ise listede 7. sırada yer aldı.

Marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak belirlenen Türk Telekom ise geçen yıla göre 2 sıra gerileyerek 6'ncı sıraya yerleşti.

Arçelik ise 1 milyar 273 milyon dolarla 8'inci sıradan 5'inci sıraya çıktı.

Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 5'inci sıradan 4'üncü sıraya yükseldi.

Listede üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası aldı.

Türk Hava Yolları'nı ise 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası ikinci sırada takip etti.

Listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY aldı.

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu: Değeri 2 milyar dolara yaklaştı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.