THY'den yolculara saat uyarısı: 3 saat önce havalimanına gelin

Konuyla ilgili olarak yolcularına bilgilendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir. Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz" uyarısında bulundu.
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İndirimli uçacaklar: Sağlık çalışanları THY'de yüzde kırk indirimli uçacak
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Brand Finance, 2020 yılına ilişkin Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100 çalışmasını tamamladı.
Listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY aldı.
Türk Hava Yolları'nı ise 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası ikinci sırada takip etti.
Listede üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası aldı.
Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 5'inci sıradan 4'üncü sıraya yükseldi.
Arçelik ise 1 milyar 273 milyon dolarla 8'inci sıradan 5'inci sıraya çıktı.
Marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak belirlenen Türk Telekom ise geçen yıla göre 2 sıra gerileyerek 6'ncı sıraya yerleşti.
998 milyon dolarla Akbank ise listede 7. sırada yer aldı.
Akbank'ı 951 milyon dolarla iki sıra gerileyen İş Bankası izledi.
876 milyon dolarla Yapı Kredi ise 9'uncu sıraya yerleşti.
875 milyon dolarla Ford Otosan ise 10'uncu sırada yer aldı.
Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 8 yeni marka dahil oldu.
Bu markalar, LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç olarak yer aldı.
İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 140 ile Otokar'da gerçekleşti. Artışta Otokar'ı yüzde 112 ile Desa, yüzde 100 ile Avivasa Emeklilik takip etti.
Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 42 ile Beşiktaş'ta oldu. Bu markayı yüzde 34,8 düşüşle Koçtaş, yüzde 32,2 ile Emlak konut izledi.
Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine Türk kulüplerinden hiçbiri giremedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın marka değerinde düşüşler görüldü.
Listenin geri kalanı ise şu şekilde sıralandı. 11. sırada Yeni LC Waikiki yer aldı.
12. sıra: BHS Grup
13. sıra: Birleşik Mağazalar A.Ş.
14.sıra: OPET
15.sıra: Ülker
Türkiye'nin en değerli markası belli oldu: Değeri 2 milyar dolara yaklaştı
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.