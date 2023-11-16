THY'nin ABD'de 13'üncü uçuş rotası Detroit oldu

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan THY'nin, uçuş ağına Detroit'i ekleyerek erişim kapsamını genişletmeye devam ettiği belirtildi.

Dün başlayan ilk uçuşla birlikte seferlerin, Boeing 787-9 tipi uçaklarla Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç gün karşılıklı olarak İstanbul Havalimanı ile Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı arasında gerçekleştirileceği bildirildi. İstanbul-Detroit seferleri'nin 25 Aralık itibarıyla haftada dört gün olarak icra edileceği aktarıldı. Detroit uçuşlarıyla birlikte THY'nin uçuş ağını 345'e, ABD'de ise destinasyon sayısını 13'e yükselttiği kaydedildi.