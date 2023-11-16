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Ekonomi

THY'nin ABD'de 13'üncü uçuş rotası Detroit oldu

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'dan ABD'nin Detroit şehrine direkt seferlere başladı. Detroit seferlerinin başlamasıyla THY, ABD'de 13'üncü uçuş noktasına ulaştı.

10:28 - 16/11/2023 Perşembe
DHA
THY yöneticileri ve yerel yetkililerin katılımıyla, Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'nda özel bir etkinlik düzenlendi.

THY yöneticileri ve yerel yetkililerin katılımıyla, Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'nda özel bir etkinlik düzenlendi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan THY'nin, uçuş ağına Detroit'i ekleyerek erişim kapsamını genişletmeye devam ettiği belirtildi.

Dün başlayan ilk uçuşla birlikte seferlerin, Boeing 787-9 tipi uçaklarla Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç gün karşılıklı olarak İstanbul Havalimanı ile Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı arasında gerçekleştirileceği bildirildi. İstanbul-Detroit seferleri'nin 25 Aralık itibarıyla haftada dört gün olarak icra edileceği aktarıldı. Detroit uçuşlarıyla birlikte THY'nin uçuş ağını 345'e, ABD'de ise destinasyon sayısını 13'e yükselttiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada bayrak taşıyıcının Detroit'e gerçekleşen ilk uçuşunun geleneksel su takı ile karşılandığı; THY yöneticileri ve yerel yetkililerin katılımıyla, Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'nda özel bir etkinlik düzenlendiği ifade edildi.

#THY
#Detroit
#İstanbul
#ABD
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