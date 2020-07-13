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Ekonomi THYnin ağustos uçuş planı belli oldu 6 ülkeye uçuşlar başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'nin ağustos uçuş planı belli oldu: 6 ülkeye uçuşlar başlayacak

Koronavirüs nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya alan ve 11 Haziran'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yollarının, ağustos ayı uçuş takvimi belli oldu. THY, 1 Ağustos itibarıyla Rusya, Irak, Suudi Arabistan, Hindistan, Güney Afrika ve Dubai uçuşlarına başlayacak.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleriyle yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

  • Açıklamada, 21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki biletlemeler için sınırsız değişiklik yapabileceği de duyuruldu.

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Uçuşlar kademeli olarak başlıyor

THY açıklamasında, 11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY'nin, 1 Ağustos itibarıyla İran'da Şiraz, Tebriz, Irak'ta Bağdat, Erbil ve Süleymaniye, Kuveyt, Abu Dabi, Dubai, Suudi Arabistan'da Riyad, Damman ve Cidde, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Kırgızistan Bişkek, Özbekistan Taşkent, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, Mısır'da İskenderiye, Hurgada ve Sarm-El-Seyh, Tunus, Kemarun'da Douala ve Yaounde, Kenya'da Nairobi, Gana'da Akra, Güney Afrika'da Cape Town ve Johannesburg, Tanzanya'da Darrüsselam ve Zanzibar'a uçuşlarına başlamayı planlandığı kaydedildi.

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