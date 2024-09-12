THY'nin Sidney seferleri başlıyor: Tarih belli oldu

Açıklamada, uçuşların başlamasına ilişkin görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları kaydetti:
Sidney Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham da "Türk Hava Yollarının ilk kez Sidney'e inerek, Avrupalı gezginlere eyaletimizi tanıtmasından dolayı heyecanlıyız. NSW Hükümeti, bu yeni hizmeti güvence altına almak için Sidney Havaalanı ve Türk Hava Yolları ile yoğun işbirliği içinde çalıştı. Sidney, Avustralya'ya açılan bir kapıdır ve bu yeni rotanın desteklenmesi, eyaletin ziyaretçi ekonomisinin büyümesi için muazzam bir potansiyel barındırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
"Türk Hava Yollarının gerçekleştireceği bu ilk uçuşu sabırsızlıkla bekliyoruz"
THY uçuşlarının ekonomik önemine değinen Sidney Havalimanı CEO'su Scott Charlton, THY'nin bu destinasyona direkt uçuş duyurusunun, Avrupa'ya seyahat için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Charlton, şunları aktardı: