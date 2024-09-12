THY'nin Sidney seferleri başlıyor: Tarih belli oldu

"Şehrimizin ve eyaletimizin sunduğu güzelliklerin bir kanıtı olan bu kesintisiz uçuş için THY, Sidney ve NSW ile gurur duyuyoruz. Yolcularımız, Aralık ayı itibarıyla Türk Hava Yollarının Sidney-İstanbul seferini Kuala Lumpur üzerinden deneyimleyebilecekler. Bugünkü duyuru, Sidney ve NSW ekonomileri için son derecede önemli ve uluslararası havacılığın ziyaretçi ekonomimizi desteklemesindeki etkisini de vurgulamaktadır. Türk Hava Yollarının gerçekleştireceği bu ilk uçuşu ve önümüzdeki yıllarda geliştireceği hizmetlerini sabırsızlıkla bekliyoruz."