THY'nin Sudan'a tarifeli seferleri 4 aylık aranın ardından bu gece başlıyor

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kararı sonrası ve iki ülke arasında varılan mutabakat gereği marttan bu yana İstanbul'dan Sudan'a ilk tarifeli uçuş, bu gece gerçekleştirilecek.

Sudan ile Türkiye arasındaki uçuşların Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için THY ile 5 tahliye seferi gerçekleştirilmişti.

EKONOMİ Yurt dışı uçuşları yeniden başlıyor: 40 ülkeye yapılacak

Türkiye'de salgın önlemleri nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları, 11 Haziran'da yeniden başlatılmıştı.

EKONOMİ Pegasus yurt içi uçuş noktalarını 27'ye çıkardı