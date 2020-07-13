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Ekonomi THYnin Sudana tarifeli seferleri 4 aylık aranın ardından bu gece başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​​THY yurt dışı seferleri başladı mı? ​​THY'nin Sudan'a tarifeli seferleri yeniden başlıyor

THY'nin Sudan'a tarifeli seferleri 4 aylık aranın ardından bu gece başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme adımları kapsamında yaklaşık 4 aylık aranın ardından Sudan'a tarifeli yolcu seferlerine yeniden başlıyor. Türkiye'de salgın önlemleri nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları, 11 Haziran'da yeniden başlatılmıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kararı sonrası ve iki ülke arasında varılan mutabakat gereği marttan bu yana İstanbul'dan Sudan'a ilk tarifeli uçuş, bu gece gerçekleştirilecek.

Sudan ile Türkiye arasındaki uçuşların Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için THY ile 5 tahliye seferi gerçekleştirilmişti.

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