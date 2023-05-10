THY'nin yolcu sayısı nisanda 6 milyonu aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kur korumalı mevduat ile ilgili konuşan Bakan Nebati "Bunu geçici olarak getirmiştik ve halen geçici olarak görüyoruz" dedi. Bakan Nebati, faiz konusunda ise "Bizim için faiz artırımı söz konusu değil, bu çok net" açıklamasında bulundu.