THY'nin yolcu sayısı nisanda 6 milyonu aştı

Yolcu sayısı yılın aynı dönemine göre yüzde 31 arttı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin nisan ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına yer verildi. Şirket, bu ayda toplam 6,5 milyon yolcu taşıyarak, yüzde 79,8 doluluk oranına ulaştı.
Toplam yolcu sayısı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 31 artan THY'nin, dış hat doluluk oranı yüzde 79,7, iç hat doluluk oranı ise yüzde 80 olarak gerçekleşti.
Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Nisan 2022'de 1,8 milyon iken, bu yılın nisan ayında yüzde 32,3 artarak 2,4 milyona ulaştı.
Toplam arz edilen koltuk sayısıyla gidilen kilometre Nisan 2022'de 15,4 milyar iken, Nisan 2023'te yüzde 21,4 artarak 18,7 milyara ulaştı.
Taşınan kargo ve posta hacmi Nisan 2022 döneminde 146,4 bin ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,3 azalarak 121 bin ton olarak kaydedildi.
THY'nin nisan ayı sonunda filosundaki uçak sayısı 414'e yükseldi.