Ticaret Bakanı Bolat Al Zeyoudi ile görüştü: Yatırımları artırmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız

Bakan Bolat, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Al Zeyoudi ile görüştü
Bolat, sosyal medya hesabından, Hindistan'da düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Zirvesi'ndeki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi ziyaretinde kararlaştırılan yatırım alanları ve müteahhitlik sektörünün BAE'nin "Abu Dabi 2030 Vizyonu" kapsamında yer alabileceği projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
"JETCO mekanizmamızın ilk toplantısını, iş adamlarımızın katılımıyla yıl sonuna kadar Türkiye'de yapmayı kararlaştırdık. Türkiye-BAE arasındaki ikili ticareti ve yatırımları arttırma noktasındaki çalışmalarımızı karşılıklı olarak hızlandıracağız."