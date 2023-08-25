Ticaret Bakanı Bolat Al Zeyoudi ile görüştü: Yatırımları artırmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız

Zirvenin ikinci gününde BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Al Zeyoudi ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, gelecek hafta yürürlüğe girecek Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ekonomik ilişkilerde başlayacak yeni döneme ilişkin planları ele aldıklarını bildirdi.