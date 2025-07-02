Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

2025 yılı Haziran ayı ve Ocak-Haziran dönemi dış ticaret verilerini sizinle paylaşacağız.

İlk çeyrekte yüzde 2 büyüdük. İşsizlik oranı geriledi. İhracatta da ilk 6 ayı olumlu bir tabloda geçirdik. İhracatımız haziran ayında yüzde 8 artarak 20 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Burada Kurban Bayramı etkisi var.

6 ayın 5'in ihracatımızda artış oldu. Şubat ayında yüzde 3'lük bir gerileme vardı. Bu yüzde 8'lik artış son bir yılın en yüksek aylık oranı olarak ortaya çıktı.

Bu moral verici umut verici bir gelişme. İlk 6 aylık ihracatımız yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 25 ayın 14'ünde aylık rekorlar kırdık, 18'inde yükseliş sağladık. 7'sinde ise gerileme oldu.







