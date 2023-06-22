Ticaret Bakanı Bolat: Siyasi istikrar olursa ekonomi daima yükselir

Çünkü siyasi istikrar olursa, güven olursa, ekonomi daima yükselir. Ekonomi yükselince, halkımız rahat eder, satın alma gücü artar, refah düzeyi artar, işsizlik azalır, ihracatımız gelişir. Şimdi artık çalışma zamanı, iş yapma, üretme, ihracat yapma, yatırım yapma zamanı. Bu noktada her şey elhamdülillah gayet açık ve müspet olumlu seyrediyor. İstikrar ve güven, ekonomimizin inşallah ülkemizin iki sihirli kavramı. Biz istikrarı ve güveni kaybetmediğimiz sürece, daima ileriye, yükseğe doğru tırmanacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Halkımız, yeni hükümetimize güvenmeye devam etsinler."