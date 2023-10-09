Ticaret Bakanı Bolat'tan Brüksel'e kritik ziyaret: AB ile işbirliği ele alınacak

"Ticaret Bakanlığı piyasada denge unsurunu bozabilecek her türlü eylem ve fiiller ile ilgili inceleme ve denetimlerini detaylı bir şekilde devam ettiriyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişi tespit edilirken söz konusu kişilere 54 milyon 500 bin TL ceza kesildi.