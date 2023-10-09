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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Brüksel'e kritik ziyaret: AB ile işbirliği ele alınacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Brüksel'i ziyaret edecek. Bolat, Türkiye-AB ikili ticari ve ekonomik işbirliği ile taraflar arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik imkanları ele almak üzere Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüşecek.

13:14 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Brüksel'i ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulunacak.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bolat, ziyaret kapsamında, Türkiye-AB ikili ticari ve ekonomik işbirliği ile taraflar arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik imkanları ele almak üzere Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Avrupa Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiser Paolo Gentiloni ile görüşmeler gerçekleştirecek.


Bolat'ın, Avrupa Politika Merkezi'nde ve "Bruegel Konuşmaları Etkinliği" kapsamında Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin önemi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, her iki tarafa sunduğu fırsatlar ile küresel değer zincirlerinde yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde Türkiye-AB işbirliğinin güçlendirilmesi konularına ilişkin konuşma yapması öngörülüyor.


Öte yandan Bolat'ın, Türk iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.



#Avrupa Birliği
#Brüksel
#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
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