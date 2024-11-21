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Ticaret Bakanı Bolat'tan önemli açıklamalar: Bizim dönemimiz Türkiye Yüzyılında ihracatla büyümek

Ticaret Bakanı Bolat'tan önemli açıklamalar: Bizim dönemimiz Türkiye Yüzyılında ihracatla büyümek

11:1521/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesinde ihracatın ve ihracatçıların katkısının büyük olduğunu belirten Bolat, " Türk markalarının sayısını artıracağız. Bizim dönemimiz Türkiye Yüzyıl'ında ihracatla büyümek" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.


Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesinde ihracatın ve ihracatçıların katkısı büyük.


Bizim dönemimiz Türkiye Yüzyılında ihracatla büyümek.


Türk dizilerine büyük ilgi var.


Türk markalarının sayısını artıracağız.


2000'li yıllarda 10 milyon dolar ihracat gelirimiz varken 2023'te yaklaşık 600 milyon dolarlık gelirlerimiz var ve Türkiye'nin yapımlarını, dizilerini dünyada aynı anda 800 milyon seyirci izleyebilmekte.


Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörümüz 1972'den 2002'ye kadar 50 milyar dolarlık projeler kazanıp tamamlamışlardı. 2002'den 2023'e kadar ise 472 milyar dolarlık hizmetleri kazandılar.



#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#ihracat

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