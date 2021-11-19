Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş E-ticaretin de kuralı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: E-ticaretin de  kuralı olacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlere yönelik tüketici şikayetlerinin benzerinin online sitelere yönelik geldiğini söyledi. Muş, “Çok fazla ürün sattıkları, komisyon oranları gibi pek çok eleştiri yapılıyor. Bunları değerlendirip bir düzenleme yapmak istiyoruz” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Ticaret Bakanı Mehmet Muş: E-ticaretin de kuralı olacak ​
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Son dönemde ürün fiyatları konusunda şikayetlere konu olan e-ticaret siteleri için yeni bir çalışma gündemde. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, e-ticaret sektörüne yönelik de online satış alanını takip ettiklerini belirterek, “Zincir marketler ilgili pek çok eleştiri bu online sitelerle alakalı da yapılıyor. Çok fazla ürün sattıkları, komisyon oranları gibi pek çok alanda eleştiri yapılıyor. Bakanlığa ulaşan pek çok şikayet söz konusu. Bunların hepsini değerlendirip bir düzenleme, çalışma yapmak istiyoruz. Eğer meclisten yetkiye ihtiyaç duyarsak meclisten talepte bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Mehmet Muş
Mehmet Muş

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Online alışverişlerin de bir kuralı olması gerektiğini belirten Bakan Muş, Burası çok önemli, çok önemsediğimiz ve yakından izlediğimiz bir alan. Bu alanla alakalı bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu. Muş, bütçe görüşmelerinde Meclis’te milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.

DENETİMLE FİYAT DÜŞMEZ

Reklam Kurulu’na bu yıl 21 bin başvuru yapıldığını söyleyen Muş, başvuruların 16 bininin ön incelemede aykırı bulunmayarak incelemeye alınmadığını belirtti. Muş, “İncelemeye alınan ve karara bağlanan dosya sayısı 1804 olup aykırı bulunan dosyalar hakkında 31 milyon 127 bin 800 lira idari para cezası uygulandı” diye konuştu. Fahiş fiyat artışına karşın mücadeleye de değinen Muş, “Denetim yaparak fiyatlar düşmez, denetim neden yapılır, arz talep dengesiyle uyuşmayan bir şey varsa Bakanlık buna müdahale edebilir. Bakanlık kanunlar çerçevesinde buna müdahale eder. Şöyle bir şey algılanmasın, denetledik fiyatlar düşecek. Böyle bir şey yok. Gramajlar ve etiketlerle ilgili şikayetler geliyor, etikette 10 lira diyor kasada başka fiyatla karşılaşılıyor. Bakanlığın denetim alanı bunlarla ilgilidir” dedi.

13 lisans iptal

  • Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede alınan önlemlere de değinen Muş, bu alanda yüzde 18 KDV uygulandığını ve son dönemde sahte fatura kesilmeye başlandığını gözlemlediklerini belirtti. Muş, bu konuyla ilgili faaliyetlerinin ciddi şekilde arttığını bildirirken, oluşturdukları Akaryakıt Özel Ekibi ile denetim yaptıklarını kaydetti. Muş, “Şimdiye kadar 13 dağıtım şirketinin lisansı iptal edildi. Bayilerle ilgili de kaçak akaryakıt ve sahte faturaya bulaştıklarıyla ilgili bize ulaşan bulgular ve EPDK’nin hazırladığı raporlar var. Bunlar savcılığı ulaştığı an gerekli işlemler yapılacak. Bunlar kapanınca bir daha açılamıyor” diye konuştu.
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