Ticaret Bakanı Tüfenkci'den 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı: Dünya Tüketiciler Günü nedir, neden kutlanıyor? Ticaret Bakanı milyonlara aynı SMS'i yolladı 'Bilinçli tüketici sağlıklı ekonominin temelidir' mesajıyla 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, toplumda tüketim alışkanlıklarına ilişkin farkındalık kazandırmak için milyonlara aynı SMS gitti.

Haber Merkezi 15 Mart 2018, 14:32 Son Güncelleme: 15 Mart 2018, 15:15 Yeni Şafak