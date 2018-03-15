Ticaret Bakanı milyonlara aynı SMS'i yolladı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Bilinçli tüketici sağlıklı ekonominin temelidir' mesajını SMS yoluyla milyonlara yolladı.
Tüketici haklarını korumak amacıyla kutlanan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nde tüketim sorunlarına da dikkat çekiliyor.
- İlk kez Kennedy bahsetti
- 15 Mart 1962 yılında ABD'nin o dönemdeki başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada ilk kez Tüketici Hakları diye bir kavramdan söz etmesi sebebiyle dünyada Dünya Tüketici Hakları olarak kutlanmaktadır.
- Birleşmiş Milletler ise 1985 yılında aldığı bir karar ile bu konuşmanın yapıldığı tarihi, yani 15 Martı Dünya Tüketici Hakları ilan ederek resmileştirmiştir.
- Ülkemizde Dünya Tüketiciler Günü adıyla kutlanmaktadır. Uluslar arası tüketici örgütleri de bu günü her yıl kutlamaya devam ediyor. Uluslar arası Tüketici Örgütü'nün Dünyanın 105 ülkesinde üyesi bulunmaktadır.