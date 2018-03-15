EkonomiTicaret Bakanı milyonlara aynı SMSi yolladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Tüfenkci'den 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı: Dünya Tüketiciler Günü nedir, neden kutlanıyor?

Ticaret Bakanı milyonlara aynı SMS'i yolladı

'Bilinçli tüketici sağlıklı ekonominin temelidir' mesajıyla 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, toplumda tüketim alışkanlıklarına ilişkin farkındalık kazandırmak için milyonlara aynı SMS gitti.

Haber MerkeziYeni Şafak
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Bilinçli tüketici sağlıklı ekonominin temelidir' mesajını SMS yoluyla milyonlara yolladı.

Tüketici haklarını korumak amacıyla kutlanan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nde tüketim sorunlarına da dikkat çekiliyor.

  • İlk kez Kennedy bahsetti
  • 15 Mart 1962 yılında ABD'nin o dönemdeki başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada ilk kez Tüketici Hakları diye bir kavramdan söz etmesi sebebiyle dünyada Dünya Tüketici Hakları olarak kutlanmaktadır.
  • Birleşmiş Milletler ise 1985 yılında aldığı bir karar ile bu konuşmanın yapıldığı tarihi, yani 15 Martı Dünya Tüketici Hakları ilan ederek resmileştirmiştir.
  • Ülkemizde Dünya Tüketiciler Günü adıyla kutlanmaktadır. Uluslar arası tüketici örgütleri de bu günü her yıl kutlamaya devam ediyor. Uluslar arası Tüketici Örgütü'nün Dünyanın 105 ülkesinde üyesi bulunmaktadır.

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