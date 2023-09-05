Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Novak görüştü: İkili ticarette üç kritik başlık ele alındı

Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretine iştirak ettiğini belirtti.
İkili ticarette üç kritik başlık
İkili ticarette üç kritik başlık
Ziyaret kapsamında Novak ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat,
"İkili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin önceliklerimizi, lojistik, gümrükler ve ticaret alanındaki beklentilerimizi karşılıklı olarak dile getirdik."
değerlendirmesinde bulundu.
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1 saat önce