Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Novak görüştü: İkili ticarette üç kritik başlık ele alındı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye’nin, Rusya ve Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl sevkiyatını düzenleyen Karadeniz Tahıl Girişimini yeniden rayına oturtma çabalarının önemli olduğunu söyledi. Baerbock, Rusya'nın acımasız savaşının dünyadaki yoksullar için de sonuçları olduğunu, Rusya’nın küresel açlığı daha da artırdığını ifade etti.