Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan İptal için paket turun nereye olduğu belirleyici olacaktır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Pekcan: İptal için paket turun nereye olduğu belirleyici olacaktır

Ticaret Bakanı Pekcan: İptal için paket turun nereye olduğu belirleyici olacaktır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle paket turun iptalinde, turun nereye yapılacağının belirleyici olacağını belirterek, "Satın alınan paket tur, Çin, İran, Irak veya İtalya gibi uçuşları durdurulan veya seyahat uyarısında bulunulan bir ülkeye yönelik ise mücbir sebep olarak değerlendirilecektir ve tüketicimiz seyahatine 30 günden az bir süre kalsa da paket turu iptal edebilecektir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kovid-19 salgını nedeniyle paket tur iptalinde tüketicilerin haklarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Kovid-19 salgını nedeniyle paket tur iptalinde tüketicilerin haklarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 salgını nedeniyle paket tur iptalinde tüketicilerin haklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Son zamanlarda Çin gibi Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede yeni nesil koronavirüs salgını yaşandığını ve bu durumun hayatın günlük akışını olumsuz yönde etkilediğini hatırlatan Pekcan, salgın nedeniyle tüketicilerin daha önceden satın almış olduğu paket turların mücbir sebebe bağlı olarak feshedilip edilemeyeceğinin de gündeme gelen konulardan biri olduğunu belirtti.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Gerek Dışişleri Bakanlığı, gerekse Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda koronavirüs vakası tespit edilen ülkelerden ziyade salgının yoğun olarak yaşandığı Çin, İran, Irak, İtalya, Güney Kore'ye uçuşlar durdurulurken, benzer olarak Suudi Arabistan yönetimi tarafından umre ziyaretlerinin iptal edildiği ve hava yolu taşımacılık şirketlerinin de bu ülkelere olan uçuşlarının iptal edildiği görülmektedir. Bu bağlamda koronavirüs salgınının, söz konusu ülkelerde yoğun olarak görülmesi nedeniyle uçuşları durdurulan ve hakkında resmi olarak seyahat uyarısı yapılan ülkeleri içeren paket tur sözleşmeleri kapsamında bir mücbir sebep hali olduğu değerlendirilmektedir."

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6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği ile tüketicilere, satın aldıkları bir paket tura mücbir sebep hali veya herhangi bir sebeple katılmaktan vazgeçerek sözleşmeyi feshetme hakkı tanındığına işaret eden Pekcan, "Vatandaşlarımız tarafından daha önce satın alınan paket turun koronavirüs salgını nedeniyle iptalinde, turun nereye olduğu belirleyici olacaktır." ifadesini kullandı.

  • Satın alınan paket tur Çin, İran, Irak veya İtalya gibi uçuşları durdurulan veya seyahat uyarısında bulunulan bir ülkeye ise bu durumun mücbir sebep olarak değerlendirileceğini vurgulayan Pekcan, bu çerçevede tüketicinin seyahatine 30 günden az bir süre kalsa da paket turu iptal edebileceğini belirtti.

Pekcan, söz konusu iptal durumunun ayrıntılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tüketicimizin koronavirüs gibi mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden az bir süre kala da fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç geriye kalan tüm bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın 14 gün içinde tüketiciye iade edileceği düzenlenmiştir. Ancak paket tur hizmetinin herhangi bir seyahat uyarısı veya uçuş iptalinin söz konusu olmadığı bir ülkeye yönelik olması halinde ise tüketicinin sahip olduğu hakların, sözleşmenin fesih tarihi dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Mücbir sebebe dayanmaksızın 30 günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabileceği düzenlenmiştir."

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Bu çerçevede, tüketicilerin anılan ülkelere yönelik satın almış oldukları paket tur sözleşmelerini koronavirüs salgını nedeniyle feshetmek istemeleri halinde bu koşullara ve yasal düzenlemelere göre hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Pekcan, paket tur operatörlerinin de bu kapsamda tüketici memnuniyetini ön plana koyan bir tutum sergilemeleri gerektiğini ifade etti.

  • Bakan Pekcan, buna rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaları halinde imzalanmış olan paket tur sözleşmesi ve gidilecek destinasyon özelinde en doğru kararın Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri tarafından verileceğini bildirdi.

Pekcan, bu konudaki uyuşmazlıklarda, illerde ticaret il müdürlüğü, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Tüketici Hakem Heyetleri" ile adliyelerde bulunan "Tüketici Mahkemeleri"ne başvuru yapılması gerektiğini kaydetti.

Modifiye ettiği 1971 model arazi aracını yollarla buluşturdu
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Zonguldak'ta yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) emeklisi Kemal Albayrak, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği orijinal parçalarla yenilediği 1971 model klasik arazi aracını yeniden yollarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. TTK'nin 1972 yılında aldığı 14 Chevrolet Suburban araçtan tek kalanı 23 yıl önce girdiği ihalede satın alan Albayrak, aracı yaklaşık 6 ay kullandı.
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Modifiye ettiği 1971 model arazi aracını yollarla buluşturdu
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Modifiye ettiği 1971 model arazi aracını yollarla buluşturdu
Modifiye ettiği 1971 model arazi aracını yollarla buluşturdu
Zonguldak'ta yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) emeklisi Kemal Albayrak, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği orijinal parçalarla yenilediği 1971 model klasik arazi aracını yeniden yollarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeni Zelanda’da gökyüzü turuncuya döndü
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Yeni Zelanda’da gökyüzü turuncuya döndü
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