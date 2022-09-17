Ekonomi Ticaret Bakanlığı açıkladı Altı bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası 300 bin liraya kadar çıkacak
OTOMOTİV

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Altı bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası 300 bin liraya kadar çıkacak

İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor. Bakanlık Meclis açılınca yetki talebinde bulunacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Altı bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası 300 bin liraya kadar çıkacak
İkinci el oto satışında 6 bin km şartını hülle yoluyla ihlale 300 bin TL ceza kesilecek.

İkinci el otomobil satışında kilometre oyununa ceza artırılıyor.

  • İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.

Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.

BAKANLIK TEK TEK TAKİBE ALDI

Ticaret Bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.

CEZASI ŞU AN 8 BİN TL

Şu anda kabahatler kanununa göre ceza kesildiği için tespit başına 8 bin lira ceza kesilebiliyor.

15 EYLÜL'DE DEVREYE GİRDİ

İkinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için yapılan düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi.

Buna göre, araç ticareti yapanlar, otomobil satabilmek için alımdan sonra 6 ay süre beklemek, 6 bin kilometre de yol yapmak zorunda.

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