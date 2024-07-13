Ticaret Bakanlığı acımadı: Etiket kontrollerinde altı ayda rekor ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından riskli ürünlerin tespit edilerek, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla; tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştiriliyor.





Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri paylaşıldı.





2024 yılının ilk altı ayında da güvensiz ürünlere geçit verilmedi





Denetimlerde özellikle hassas tüketiciler olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere odaklanılıyor; analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünler denetimlere tabi tutuluyor.





Etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler denetlendi





Ürünler; kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler açısından da denetleniyor.





2024 yılının ilk 6 ayında 3 bin 370 parti ürün incelendi





Bu kapsamda 2024 yılının ilk altı ayında 1.912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlendi.





12,7 milyon idari para cezası





Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.





"2 bin 438 firmada mevzuata uyum konusunda bilgilendirildi"





Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





Ayrıca, ülke genelinde rehberlik faaliyetleri kapsamında 2 bin 438 firmada mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.





"Denetimlerde ilkemiz güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans"





Ticaret Bakanlığımızca, piyasaya uygunsuz ürünlerin arz edilmesine engel olmak amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve denetimler "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.





Vatandaşlara çağrı





Bununla birlikte, tüketicilerimizin alışveriş yaparken, ürünlerin etiketinde yer alan bilgileri kontrol etmeleri ve güvensiz ürünlerin risklerinden korunmaları amacıyla guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinde paylaşılan bildirimleri takip etmeleri önem arz etmektedir.











