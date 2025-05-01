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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

09:231/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
DHA
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Ticaret Bakanlığı.
Ticaret Bakanlığı.

Ticaret Bakanlığı, mısırda arz talep dengesinin ve fiyat istikrarının devamı amacıyla, yerli üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı 1 milyon tonluk kısmı için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ithalatta tarife kontenjanı açıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, 1 milyon ton mısır ithalatı için kontenjan açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada
, "Ticaret Bakanlığımız piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahını birlikte değerlendirerek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli biçimde ticaret politikası araçlarını kullanarak gerekli tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine, vatandaşlarımızın temel tüketim maddelerinden başta kanatlı eti ve kırmızı et üretiminde kritik öneme sahip bir girdi olan, hayvan yeminin yanı sıra diğer muhtelif gıda ürünlerinin imalinde de kullanılan ve geçen yıl üretiminde önemli düşüş yaşanan mısırda sağlanan arz talep dengesinin ve fiyat istikrarının hasat dönemine kadar devam ettirilebilmesi amacıyla dünya fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimi de dikkate alınarak yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 1 milyon tonluk kısmı için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar kullanılmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır. Sınırlı miktarda ürüne yönelik ithalata imkan tanıyan bu uygulama, yerli mısır üreticilerimizin korunmasını teminen ürünün hasat dönemi başlamadan önce 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sona erecek ve mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 130 olarak uygulanmaya devam edecektir"
denildi.

Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin,
"Söz konusu tarife kontenjanı kapsamı ithalattan adil bir şekilde faydalanılabilmesi amacıyla bir kullanıcı tarafından tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat gerçekleştirilebilecek ve aynı ithalatçının tarife kontenjanı kapsamında tekrar ithalat yapılabilmesi için 7 gün beklemesi gerekecektir. Ticaret Bakanlığımız, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile istişare halinde, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip ederek, gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeye devam edecektir"
ifadelerine yer verildi.

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