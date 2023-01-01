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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor: 64 milyon lirayı aşkın ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından yılın ilk 9 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 346 dosya hakkında toplam 64 milyon 141 bin 381 TL idari para cezası ve 38 dosya için de erişimin engellenmesine karar verdi.

09:45 . 19/09/2023 Salı
DHA
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Ayrıntılar geliyor...


#Ticaret Bakanlığı
#Reklam Kurulu
#Ceza
9 dakika önce
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