Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Gümrük kapılarındaki yolcu geçişlerini kolaylaştırmak için tedbir alındı

Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında çeşitli tedbirler alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da yaşayan vatandaşların yaz tatili dönemlerinde Türkiye'ye yabancı plakalı taşıtlarıyla geldiği ve özellikle haziran-ağustos döneminde Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan gümrük kapılarında yolcu ve taşıt giriş-çıkış yoğunluğu yaşandığı belirtildi.
Geçen yıl yaz döneminde Ticaret ve İçişleri bakanlıklarının görevli personel sayısını artırmasıyla, yurt dışındaki vatandaşların yurda giriş ve dönüşlerinde sorun yaşanmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Açıklamada, Kapıkule Gümrük Müdürlüğündeki yolcu giriş peronu sayısının 12'den 24'e çıkartıldığı aktarılarak, gümrük ve emniyet personeline kumanya verilmesiyle hizmetin 24 saat boyunca aksamamasının sağlandığına dikkat çekildi.
"Anlık yoğunluk durumu takip edilebilecek"
Yurt dışından gelecek vatandaşlar için tüm kapılardaki anlık yoğunluk durumunun takip edilebileceği kamera görüntülerinin 15 Haziran-15 Eylül tarihlerinde Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yayımlanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: