Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Gümrük kapılarındaki yolcu geçişlerini kolaylaştırmak için tedbir alındı

"Ayrıca, PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları Kapıkule Gümrük Kapısı'nda konumlandırılmış olup, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilave Saymanlık vezneleri açılmıştır. Bakanlığımızca, gümrük işlemleri ile ilgili kolaylaştırıcı önlemler alınmış olup, Jandarma ve Emniyet birimlerince de gümrük sahalarında gerekli güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımız için gümrük sahalarında dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tüm sosyal alanlar oluşturulmuş olup, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri (yol çizgileri, yön levhaları, dubalar) yapılarak, hızlı ve güvenlikli geçiş için gerekli tüm önlemler alınmıştır."