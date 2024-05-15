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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı nektarin ve brokoliyi de ticari kalite denetimi kapsamına aldı

Ticaret Bakanlığı, yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi amacıyla geleneksel tarım ürünlerine yönelik yaptığı ticari kalite denetimine nektarin ve brokoliyi de dahil etti.

10:35 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıkça hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla yaş meyve ve sebze dahil geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimi yapılıyor.

Düzenleme kapsamında şeftaliyle ilgili standart değişikliği ve yıllar içinde ihracatta yaşanan artış çerçevesinde tebliğde değişiklikler yapılarak, nektarin ve brokoli de denetim kapsamına alındı.

Öte yandan "Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.


Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, ABD'li iş çevrelerini Türkiye'deki yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirmeye davet ederek, "ABD ve Türkiye'deki iş çevreleri ile birlikte fırsatları değerlendirebilirsek, devlet başkanlarımız tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini kolaylıkla gerçeğe dönüştürebiliriz. Kararlı olmaya devam edersek, bu ulaşılabilir bir hedeftir." dedi. Ayrıca Bolat yaptığı açıklamada; IMF verilerine göre, satın alma gücü paritesi kapsamında Türkiye'nin, artık dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduğunu dile getirerek geçen yıl 355 milyar doları aşan mal ve hizmet ihracatının 2002 yılına göre 7 kat büyüdüğünü anımsattı.

646 milyon liralık kaçakçılık girişimi engellendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin ve Niğde'de gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplamda 646 milyon liralık kaçakçılığın önüne geçti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin'de ekiplerce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli görülen dört konteyner mercek altına alındı. X-ray taramasına yönlendirilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk görüldü. Ekiplerce yapılan detaylı aramada, bahse konu konteynerler içerisinde beyan edilen eşyadan farklı olarak 632 milyon lira değerinde 81 ton muhtelif eşya tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Niğde'de, Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik denetimlerde ise yasa dışı üretim yapan bir depoda arama yapıldı. Arama sonucunda, yaklaşık 10 bin kilogram bandrolsüz kıyılmış dökme tütün,1 kilogramlık paketlerde 4 bin 800 bandrolsüz kıyılmış tütünler, 220 koli ve her bir koli içerisinde toplamda 1 milyon 100 bin dal sigara, 260 bin sigara filtresi, 68 koli içerisinde atık sigara, 44 bin 800 karton koli ve paketleme makinesi, 1 tütün havalandırma makinesi ve poşet yapıştırma cihazı, 4 kullanılmış sigara filtresi kağıdı rulosu, 1 network video recorder ve kamera cihazı, toplam 52 kilogram sigara üretiminde kullanılan tutkal, 2 salon tipi klima ile ortam nem dengeleyici cihazı, 1 forklift ve 2 bin 500 kilogram taşıma kapasiteli transpalet ele geçirildi. El konulan muhtelif kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 14 milyon lira olduğu tespit edildi. Soruşturma Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, 2 kişi hakkında adli tahkikata başlandı. Bakanlık, iki ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 646 milyon lira değerinde kaçakçılığa engel oldu. Açıklamada, başta terör örgütleri olmak üzere bütün suç örgütlerinin finans kaynaklarının önünü kesmek, haksız yoldan kazanç elde etmek isteyen odakların yasa dışı ticaretlerine son vermek için mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.



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#Ticaret Bakanlığı
#Resmi Gazete
#nektarin
#brokoliyi
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