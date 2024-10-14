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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza yağdı

09:1214/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
AA
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Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Reklam Kurulu, yılın 10 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1358 dosyada durdurma ve 204 milyon 322 bin 410 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Reklam Kurulu tarafından 8 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaların incelendiği bildirildi.

Kurulun bu ayki toplantısında reklamlar ve ticari uygulamalara ilişkin karara bağlanan 202 dosyadan 185'inin mevzuata aykırı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 16 milyon 865 bin 937 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca internet ortamında gerçekleştirilen yasaya aykırı reklamlara ilişkin 71 dosyada erişimin engellenmesine karar verildi. Böylelikle, yılın 10 ayında Kurul tarafından 1542 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1358 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 204 milyon 322 bin 410 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Tanıtımlar mercek altında

Açıklamada, ilgili mevzuat gereği alkollü içki ve üretici firmalarının reklamının yapılmasının yasak olduğu anımsatılarak, buna rağmen son zamanlarda sosyal medya mecralarındaki paylaşımlarda ortalama tüketici nezdinde alkollü içki markalarıyla özdeşleşen ibare, sembol, işaret ve benzeri unsurlara reklam amaçlı yer verildiğinin tespit edildiği aktarıldı. Kurulun bu ayki toplantısında söz konusu reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada,
"Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulunun tüketicilerin muhtelif sektörlerde karşı karşıya kaldığı benzer aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik incelemelere yoğun şekilde devam etmektedir."
değerlendirmesinde bulunuldu.
#Ticaret Bakanlığı
#Reklam Kurulu
#Ceza

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