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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan tüketiciyi aldatan dijital platformlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşı mağdur eden dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu; ilgili kuruluşlara 166 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
08:52 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 09:26 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Haksız tahsilat ve iade süreçlerindeki mağduriyete yönelik 166 milyon TL ceza kesildi.

Haksız tahsilat ve iade süreçlerindeki mağduriyete yönelik 166 milyon TL ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine dijital platformlara yönelik inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda tüketiciyi mağdur eden TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital platformlara 166 milyon TL idari para cezası uyguladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde Bakanlığa tüketiciler üzerinden ulaşan televizyon yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetlerle ilgili incelemeler başlatıldı.


Müfettişlerce yapılan denetimlerde,
"dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği"
tespitlerine yer verildi.

Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Ticaret Bakanlığı tarafından 166 milyon lira idari para cezası uygulandı.


Açıklamada,
"Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
ifadesi kullanıldı.



#Ticaret Bakanlığı
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