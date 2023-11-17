Ticaret Bakanlığı'ndan tüketiciyi aldatan dijital platformlara ceza yağdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Körfez İşbirliği Konseyi-Türkiye Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, "2002’de sadece 6 milyar dolar olan İslam ülkelerinden ithalatımız 2022’de 68 milyar dolara yükseldi. Böylece ticaret hacmimiz karşılıklı olarak tam 133 milyar dolara yükseldi ve Müslüman ülkelerin, Türkiye’nin dış ticaretindeki payı, ihracatımızdaki payı yüzde 26’ya yükseldi. Bu rakam 2002’de sadece yüzde 11’di" dedi.