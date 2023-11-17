Ticaret Bakanlığı'ndan tüketiciyi aldatan dijital platformlara ceza yağdı

Haksız tahsilat ve iade süreçlerindeki mağduriyete yönelik 166 milyon TL ceza kesildi.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine dijital platformlara yönelik inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda tüketiciyi mağdur eden TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital platformlara 166 milyon TL idari para cezası uyguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde Bakanlığa tüketiciler üzerinden ulaşan televizyon yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetlerle ilgili incelemeler başlatıldı.
Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Ticaret Bakanlığı tarafından 166 milyon lira idari para cezası uygulandı.