Ekonomi Ticaret denize kaydı Gemi sayısı yüzde 10 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret denize kaydı: Gemi sayısı yüzde 10 arttı

Türkiye’nin Mart 2020’de, deniz yoluyla yapılan ihracatının payı, yıllık bazda 2,7 puan artarak yüzde 64,2’ye çıktı. 122 milyon ton ile Türkiye’nin yüzde 25’lik yükünü çeken İskenderun Körfezi’ne gelen gemi sayısında yüzde 10 artış yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyayı sosyal ve ekonomik anlamda olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle alınan karantina önlemleriyle pazar ve talep daralmaları, Türkiye'nin ihracatında düşüşe yol açtı. Çeşitli lojistik kanallarında yaşanan aksaklıklar dolayısıyla da ihracatın etkin ve güvenli bir şekilde devamı için dış ticarette insan temasını en aza indirecek alternatif taşıma modları arayışına girildi.

TEMASSIZ TİCARET ÖNEM KAZANDI

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, ihracatın mümkün olduğunca aksamadan sürdürülebilmesi amacıyla, "Temassız Ticaret" ve "Yerinde Gümrükleme" gibi önlemleri hayata geçirdi. Bakanlığın geçici dış ticaret verilerine göre, Kovid-19 etkilerinin görülmeye başlandığı mart ayında ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 17,81 azalışla 13,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın taşıma şekillerine göre dağılımı incelendiğinde, mart ayında deniz yoluyla gerçekleştirilen ihracat 8 milyar 620 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu taşıma şeklini 3 milyar 702 milyon dolarla kara yolu ve 929 milyon dolarla hava yoluyla yapılan ihracat izledi. İhracattaki düşüşe rağmen Mart 2020'de, deniz yoluyla yapılan ihracatın payının geçen yılın aynı ayına göre 2,7 puan artarak yüzde 64,2'ye yükselmesi dikkati çekti.

Demir yoluyla gerçekleştirilen ihracatın payı da bu dönemde 0,4 puan artışla yüzde 0,9'a çıktı. Aynı dönemde, kara yoluyla gerçekleştirilen ihracatın payı ise 1,7 puan azalarak yüzde 27,6'ya, hava yoluyla yapılan ihracatın payı 0,5 puan düşüşle yüzde 6,9'a geriledi.

DENİZ YOLUNUN PAYI İTHALATTA DA ARTTI

İthalat Mart 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracatta olduğu gibi ithalatta da deniz yolu, 11 milyar 44 milyon dolar ve yüzde 58,7'lik payla ilk sırada yer aldı. Martta deniz yoluyla gerçekleştirilen ithalatın payının yıllık bazda yüzde 6,3 puan arttığı görüldü.

LİMANLARIN İŞ YÜKÜ ARTIYOR

Kemal Kutlu
  • Koronavirüs salgınından sonra İskenderun Körfezi’ne gelen gemi sayısının yüzde 10 artdığı bildirildi. Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, geçtiğimiz yıllara göre bu yılın ilk üç aylık diliminde İskenderun Körfezi’ne gelen gemi sayısında yüzde 10 artış gözlediklerini belirtti. Kutlu, İskenderun Körfezi’nin yıllık 122 milyon ton ile Türkiye’nin yüzde 25’lik yükünü elleçlediğini kaydetti. Kutlu, korona virüs salgını nedeniyle dünya ticaretinde lojistik faaliyetlerinin deniz yolu taşımacılığına kaydığının altını çizdi.

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