Ticaret kabına sığmıyor: Fuar alanı bitti stantlar bahçeye

İstanbul’daki sektör fuarlarına yurt içi ve yurt dışındaki firmalar yoğun ilgi gösteriyor. Yüzlerce firmanın ürünlerini sergilemek için birbiriyle yarıştığı fuarlarda yer alan stantlara talep beklenenin üzerinde gerçekleşince, bazı fuarlarda bahçe bölümüne stant açılmaya başlandı. Bir diğer sektörel fuarda ise stant alacak firmalar kurayla belirlenmeye başlandı. 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 60 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirilecek olan CFE Carpet and Flooring Expo’ya Türkiye’den 500’e yakın yerli firmamız müracaat etti. Aynı zamanda 13 ülkeden 70’in üzerinde marka da fuara başvuru yaptı. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “150 m2 ve üzeri stant yeri kura çekiminin ardından bu kez 150 m2’den küçük metrajlı stantlar için kura çekimi yapılarak fuara katılacak firmaların yerleri belirlendi” dedi.





100 BİN METREKARE YETMEDİ, BAHÇE TAHSİS EDİLDİ

İstanbul’da 14-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 33. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex ise, 1.200’den fazla marka ve 45 bin alıcıyı buluşturacak. Aralarında perakende devlerinin de yer aldığı 10 bin kadar yurt dışı satın almacının ziyaret etmesi beklenen fuar, Tüyap Beylikdüzü’ne sığmadı. 14 salonda toplam 100 bin metrekare kapalı sergileme alanının yanı sıra, fuar merkezinin açık bölümleri ve bahçe kısımları bile doldu. Fuarda, Çin ve Mısır pavilyonları da açılıyor. Arap coğrafyasının ve Afrika pazarının önemli sektör oyuncusu Mısır ile birlikte dünya ticaret devi Çin’in, Zuchex’te pavilyonlarıyla yer alacak olması, dört gün sürecek organizasyonu ziyaret edecekler için önemli ticaret fırsatları oluşturacak.





MOBİLYACILARDAN İKİ MERKEZDE EŞ ZAMANLI FUAR

150’yi aşkın ülkeden iş insanını ağırlayan İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF), 2024 yılı çalışmalarına hız verdi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile organize edilen fuar 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) eş zamanlı olarak düzenlenecek.



